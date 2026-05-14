Vuelta agridulce de Areso al once titular del Athletic Club

El lateral del Athletic Club volvió a la titularidad tras 9 partidos en LaLiga como suplente. Su regreso volvió a quedar empañado pro una actuación insuficiente que acabó en el minuto 71, tras el primer gol del Espanyol

La derrota del Athletic Club por 2-0 ante el Espanyol vuelve a dejar señalados en un plantilla lejos de su mejor nivel. El rendimiento del equipo han llevado al club a una situación indeseada y a ser el combinado de Primera división, junto al Real Oviedo, con más derrotas esta temporada. La número 18 la cosechó ante el Espanyol en el regreso de Areso al once titular. El lateral sigue siendo una de las figuras más cuestionadas en Bilbao y ante los blanquiazules volvió a desaprovechar otra ocasión para convencer a Ernesto Valverde.

El lateral del Athletic Club volvió a firmar un partido muy flojo tras la oportunidad que le brindó Ernesto Valverde. El de cascante llevaba desde la jornada 26 sin ser titular en los planes del técnico vasco. Ante el Espanyol, el defensor volvió a situarse junto a la línea de cal desde el minuto 1. La aportación ofensiva era prácticamente nula, aunque sí tuvo más protagonismo en defensa. Pero el 0-1 de Pere Milla, la necesidad del Athletic y la incapacidad en ataque de Areso, empujaron a Ernesto Valverde a cambiarlo en el minuto 71 de partido. Cuando el Athletic necesitaba confianza para la remontada, el entrenador del conjunto vasco volvió a sacrificar a un Areso que se desinfla en su primera temporada en el Athletic Club.

Ernesto Valverde, tras el partido, valoró la actuación de Areso, al que sustituyó debido al cansancio que acumulaba el futbolista tras la hora de partido. "Ha estado bien. Es verdad que estaba fundido y ya le veía en el segundo tiempo, al comienzo, que iba a ser un cambio. Pero bueno, él iba a hacer primero los otros dos cambios, porque teníamos tres ventanas, y estaba esperando para hacerlo porque le veía cansado. Él me ha dicho además también que estaba cansado y justo ha venido esa jugada, en la que nos han hecho el gol. Pero bueno, esto es verdad, en activo ha participado, pero bueno, han sido 60-70 minutos, no ha sido mucho más", declaraba el entrenador del Athletic Club.

Turno para Terzic para decidir de cara al siguiente curso en el Athletic Club

Gorosabel le ha comido la tostada a Areso, a pesar de que el lateral rojiblanco tampoco está firmando una temporada notable. El período de adaptación al nuevo club está siendo más largo de lo esperado. La temporada está llegando a su fin y con ella la etapa de Valverde en el Athletic Club. La responsabilidad y las decisiones en torno a Areso de cara al próximo curso recaen sobre el nuevo entrenador del Athletic Club, del que Uriarte ha afirmado que está cerrada la operación, aunque no ha querido desvelar su nombre. Todo apunta a que será el alemán Terzic el encargado del banquillo de San Mamés y de sacar a la luz la mejor versión de Areso.