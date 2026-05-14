El Athletic coquetea con un descenso real y se encomienda a la Real Sociedad: la carambola que lo manda a Segunda división

Una derrota de la Real Sociedad ante el Girona y una carambola improbable, aunque no imposible, mandaría al Athletic Club a Segunda división por primera vez en su historia

La derrota del Athletic Club ante el Espanyol hace saltar las alarmas en San Mamés. El equipo vasco está completando una temporada para olvidar, sumando 18 derrotas. El conjunto de Ernesto Valverde empata, como equipo con más derrotas en LaLiga, al Oviedo, que suma 18 partidos perdidos. La situación es crítica y, aunque lleve ventaja sobre sus rivales, la posibilidad de descender es real en caso de que la Real Sociedad perdiese ante el Girona.

El partido entre los blanquiazules y los rojiblancos va a ser vital para un Athletic Club que podría irse al pozo a pesar de suma 44 puntos este curso. En caso de victoria de los catalanes ante los guipuzcoanos, el Athletic pasaría a ser candidato al descenso. Con una victoria de la Real Sociedad, los vascos respirarían aliviados y llegarían sin presión a las últimas 2 jornadas. Cinco son los puntos que separan al Athletic Club del descenso, actualmente.

La carambola que mandaría a segunda división al Athletic Club

Pero en caso de victoria del Girona, una carambola de resultados podría llevar al Athletic Club a terminar la temporada como decimoctavo y caer, por primera vez, en descenso. Para ello, el Mallorca debe vencer al Levante en el próximo duelo y al Oviedo en el último choque de la temporada. El Elche, por su parte, venciendo al Getafe y al Girona también adelantaría al Athletic Club, mientras que el Girona, venciendo a la Real Sociedad en la jornada 36 y al Atlético de Madrid en la 37 también asegura la permanencia. Espanyol, Rayo, Osasuna, Valencia y Sevilla, con una victoria. El Alavés, por su parte, necesita ganar los dos partidos que le quedan. Si eso llega a pasar y el Athletic no suma más de 1 punto en los últimos, el conjunto de Ernesto Valverde sería equipo de segunda división.

Manolo González da por salvado al Athletic Club

La carambola es casi improbable de que ocurra, pero no imposible. De todas formas, Manolo González, entrenador del Espanyol, subrayó que el Athletic Club está salvado y puede dormir tranquilo en estas dos últimas jornadas. "Creo que hay que llegar a los 44 puntos. El Athletic está salvado y no sufrirá. Con 44 puntos estás salvado y quizás con 43 también te dará. No estoy seguro", declaraba tras el encuentro el técnico del Espanyol que venció 2-0 al Athletic.

Ernesto Valverde, "preocupadísimo" con la situación del Athletic

Por su parte, Ernesto Valverde es más pesimista con la situación y asegura estar muy preocupado por como llega su equipo a los últimos dos partidos de LaLiga: "No hemos tocado fondo, porque en el fútbol no sabes hasta donde puedes llegar. Mi nivel de preocupación es altísimo, pero igual que lo era hace 4 o 5 meses. Todo el mundo está cerca, no hay distancias y no nos podemos descuidar".