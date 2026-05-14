Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el empate entre el Valencia y Rayo Vallecano y entre Girona y Real Sociedad en la jornada 36 de Primera División

Los de Carlos Corberán finalmente empataron contra los de Iñigo Pérez en Mestalla, al igual que los de Míchel frente a los de Pellegrino Matarazzo en Montilivi. Por último, el Real Madrid venció al Real Oviedo gracias a los goles de Gonzalo García y Jude Bellingham

La jornada 36 de LaLiga EA Sports ha llegado a su fin con tres partidos que han tenido de todo. Por un lado, el Valencia ha recibido al Rayo Vallecano en Mestalla, con los de Carlos Corberán buscando un triunfo que les aleje del descenso. Por otro lado, el Girona se ha visto las caras con la Real Sociedad en Montilivi, en este caso con el conjunto de Míchel en situación de alerta en la tabla.

Por último, el Real Madrid recibió al Real Oviedo, en un partido en el que ambos equipos ya no se jugaban nada. Los de Arbeloa perdieron las opciones de ganar LaLiga tras la derrota ante el Barcelona del pasado domingo y los de Guillermo Almada consumaron su descenso a Segunda División, tras empatar contra el Getafe y tras el 1-1 entre Rayo Vallecano y Girona.

David López firma un empate que aleja más al Valencia del descenso

En este sentido, el encuentro en Mestalla empezó de lo más agitado. Alejandro Quintero González, colegiado del partido, señaló penalti a favor del Rayo Vallecano en el minuto 8 por una acción cometida por Renzo Saravia. Sin embargo, Nteka, que se dispuso al lanzamiento desde los once metros, acabó estrellando el mismo en el palo de la portería de Dimitrievski.

No obstante, el Rayo Vallecano, que venía de empatar ante el Girona, se terminó adelantando en el marcador: un centro preciso de Gumbau, en el minuto 21 y desde saque de esquina, acabó en la cabeza de un Lejeune que está confirmando su gran temporada en el conjunto de Iñigo Pérez.

Tras ello, el Valencia no se iba a venir abajo, ya que, gracias al apoyo de su afición, iba a terminar logrando el empate antes de acabar la primera parte: Javi Guerra llega hasta línea de fondo y cede el balón atrás a David López que, de primeras, derriba la puerta de Batalla para desatar la euforia de Mestalla. De esta manera, ambos equipos iban a terminar con un punto cada uno, que deja al Valencia undécimo y al Rayo décimo.

Stuani vuelve a rescatar un punto clave para el Girona en la clasificación de LaLiga

La Real Sociedad empezó con mayor intensidad el encuentro contra el Girona en Montilivi. Pese a que los de Míchel tuvieron más posesión de balón, con un 57% por 43%, los de Pellegrino Matarazzo aprovecharon las ocasiones que fueron teniendo a lo largo del encuentro. Una de ellas acabó en el fondo de la portería de Gazzaniga. Jon Martín aprovechó un gran centro de saque de esquina de Sergio Gómez para hacer el primero.

Barrenetxea fue la mala noticia en la Real Sociedad. El delantero de 24 años vio la quinta tarjeta amarilla, por lo que se perderá el encuentro del próximo domingo ante el Valencia en Mestalla. Además, el jugador tuvo que ser sustituido en el minuto 34, saliendo además cojeando del terreno de juego, por lo que entró Pablo Marín en su lugar.

Míchel cambió el partido contra la Real Sociedad, que empató la pasada jornada ante el Betis, con la entrada de Stuani. El delantero uruguayo volvió a ser decisivo para su equipo, al igual que lo fue frente al Rayo Vallecano, empatando el encuentro, en el minuto 66. El tanto del jugador de 39 años permitió que el Girona se situase en la decimoquinta piocon 40 puntos, empatado con el Alavés. Por su parte, los de Matarazzo son octavos con 45.

Gonzalo García abre el camino y Bellingham sentencia una noche de pitos a Vinicius y Mbappé

Real Madrid y Oviedo se citaron en el Bernabéu para cerrar la jornada 36 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa volvían a casa para intentar darle una alegría a su afición tras el duro golpe de la derrota ante el Barcelona del pasado domingo. En este sentido, los blancos no dejaron de intentarlo desde el comienzo del partido, con un activo Vinicius y Brahim en situaciones de ataque, liderando la parcela ofensiva.

Sin embargo, fue Gonzalo García el que iba a estrenar el marcador, con un lanzamiento que nada pudo hacer Aaron Escandell. El Real Madrid daba el primer golpe compases antes de que acabase la primera parte en el Bernabéu. Por otro lado, Mbappé, cuando entró en el 69', recibió una sonora pitada por parte de la afición, al igual que cuando recibía el balón.

Por último, Jude Bellingham puso el segundo en el Bernabéu tras una jugada personal que acaba con un lanzamiento con pierna izquierda. El Real Madrid, con el triunfo final por 2-0, se asienta en la segunda plaza de la clasificación, a diferencia de un Oviedo que se mantiene en la última posición.