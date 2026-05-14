Girona 1-1 Real Sociedad: La Real Sociedad aprieta la permanencia para el Girona

El Girona rescata un punto en casa ante una Real Sociedad sin intensidad que deja ardiendo la lucha por la permanencia

El Girona y la Real Sociedad firman un empate insulso que de poco sirve al Girona más allá de no dormir en descenso esta jornada. Los rojiblancos impusieron su juego, pero no sus goles y el balón parado volvió a jugar en contra del conjunto catalán. la Real Sociedad, con este empate, se asegura su presencia en Primera división la próxima temporada y da por 'concluida' la temporada.

El juego lo pone el Girona y el gol, la Real Sociedad

Se notaba que el Girona se jugaba mucho más que la Real Sociedad en esta jornada 36 de LaLiga. No había nada más que ver el arranque de ambos equipos para saber que el Girona se jugaba la vida y la Real Sociedad estaba de vacaciones. Quién no lo estaba era Remiro que salvo a su equipo en los primeros minutos de partido. Primero, el internacional español le negó el tanto a Bryan Gil y luego a un Tsygankov que se estrelló con Remiro y con el póster. Los minutos pasaban y la Real Sociedad seguía con la parsimonia que le ha caracterizado en las últimas jornadas. Ounahi probó suerte desde lejos, pero Remiro realizó la parada de la jornada y seguía manteniendo un 0-0 que terminó a la salida de un córner.

El balón aéreo volvió a condenar al Girona y Jon Martín, de cabeza, hizo el primer gol del partido en el minuto 28 de partido. Se las prometía muy felices la Real Sociedad, pero un varapalo con la lesión de Barrenetxea en el minuto 33 zarandeó los planes de Matarazzo. El internacional español se retiró con molestias y hace saltar las alarmas en el cuadro vasco y en la pre lista de Luis de la Fuente, en la que aparece su nombre.

Stuani mantiene intacta la esperanza del Girona

La segunda parte comenzó con Stuani sobre el terreno de juego. El uruguayo sustituyó a Bryan Gil. A pesar de las molestias que arrastraba, a Míchel no le quedaba otra que alinear al atacante. El Girona comenzó dominando y acabando sus jugadas, pero los intentos se marchaban lejos de los tres palos. Con el partido atascado, ambos entrenadores movieron los banquillos y el premio del Girona no tardó en llegar. En el minuto 65 el efecto Stuani dio sus frutos y el uruguayo hizo el 1-1 a pase de Arnau Martínez. El Girona seguía intentándolo, pero la defensa 'txuri-urdin' echó el cierre atrás.

Ficha técnica:

1 - Girona: Gazzaniga; Arnau, Alejandro Francés, Vitor Reis, Àlex Moreno; Witsel (Fran Beltrán, min. 57), Iván Martín (Lemar, min. 57); Bryan Gil (Stuani, min. 46), Ounahi, Joel Roca; y Tsygankov (Echeverri, min. 80).

1 - Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu (Turrientes, min. 87), Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Herrera (Zubeldia, min. 87), Gorrotxa (Carlos Soler, min. 57); Take (Carrera, min. 57), Sucic, Barrene (Marín, min. 34); y Oyarzabal.

Goles: 1-1, min. 28: Jon Martín. 1-1, min. 66: Stuani.

Árbitro: Miguel Sesma (comité riojano). Amonestó a los locales Alejandro Francés (min. 62) y Joel Roca (min. 76) y a los visitantes Barrene (min. 12), Aramburu (min. 53), Oyarzabal (min. 59), Sergio Gómez (min. 73), Caleta-Car (min. 82), Carrera (min. 88) y Turrientes (min. 90).

Incidencias: Partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports disputado ante 12.519 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.