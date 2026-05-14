Matarazzo analiza los errores de la Real Sociedad y muestra preocupación con Barrenetxea: "Es posible que esté lesionado"

El internacional español de la Real Sociedad se retiró lesionado en el minuto 33 de partido y Matarazzo subraya que "tenía dolor en el aductor izquierdo, y es posible que esté lesionado"

La Real Sociedad no pudo pasar del empate ante el Girona. El resultado es positivo para el cuadro donostiarra que certifica la permanencia y encara las últimas dos jornadas sin presión. Pero los fallos siguen preocupando a un Matarazzo que, además, está pendiente de la lesión de Barrenetxea.

El internacional español que figura en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial se retiró con molestias en el minuto 33 de partido. Matarazzo anunció que los problemas figuraban en el aductor izquierdo y subrayó que "es posible que esté lesionado". "Veremos, pero tenía dolor en el aductor izquierdo, y es posible que esté lesionado", destaca el entrenador de la Real Sociedad.

Matarazzo analiza el partido de la Real Sociedad

En otro orden de cosas, el técnico ha afirmado que ha sido "un partido difícil" con el balón porque han cometido "muchos errores" de decisión y de precisión y no han sido el equipo que han sido en los últimos meses. "Después del 0-1 nos hemos puesto a defender y a mirar las transiciones. Era una gran oportunidad para nosotros porque el Girona es un equipo muy móvil, pero hemos concedido muchas ocasiones a pesar de estar en bloque bajo e intentar ser más compactos", ha dicho.

En este sentido ha explicado que la Real Sociedad aprenderá "mucho" de este partido porque tiene que seguir mejorando en el aspecto defensivo. Matarazzo ha destacado que la dinámica actual no es una "cuestión de calidad" porque el equipo ha demostrado antes que tiene calidad y que cree que es "más de forma". "Hoy hemos conseguido el punto necesario para confirmar la permanencia. Son 30 puntos en 19 partidos desde que llegamos: 1,5 por partido más o menos. Serían alrededor de 57 puntos en una liga y estaríamos luchando con el Betis por la quinta posición. Lo que hemos hecho en LaLiga es muy positivo, pero queremos acabar bien", ha asegurado.

Jon Martín subraya el esfuerzo de la Real Sociedad

Por otro lado, Jon Martín, autor del gol de la Real Sociedad en el empate de este jueves en Girona (1-1), ha destacado que su equipo ha "dado la cara" en Montilivi. "Es verdad que ellos quizás han salido con algo más de ganas porque lo necesitaban más, pero nosotros siempre salimos a darlo todo", ha afirmado el joven central en Movistar LaLiga.

Jon Martín ha dicho que la Real ha hecho "una primera parte buena" a pesar de no crear muchas ocasiones y ha dicho que en la segunda mitad el Girona ha salido "más fuerte", pero el equipo ha sabido "sufrir". El defensa vasco también se ha mostrado "muy feliz" por estar en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial y ha admitido que es "un orgullo"