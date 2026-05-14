Girona - Real Sociedad: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

El Girona, en puestos de descenso, recibe a una Real Sociedad relajada tras lograr el título de la Copa del Rey

La Real Sociedad viajará hasta Girona para medirse al conjunto de Míchel, que encara el partido ocupando uno de los tres puestos de descenso. El conjunto rojiblanco llega a la cita con la necesidad de sumar 3 puntos, mientras que la Real Sociedad da, casi por zanjada, la temporada.

El Girona necesita los 3 puntos

El equipo de Míchel Sánchez parecía estar virtualmente salvado, cuando llegó a tener ocho puntos de margen sobre el descenso tras vencer al Villarreal en la jornada 30, pero en el tramo decisivo ha encadenado cinco partidos sin ganar con un balance de dos puntos de quince posibles y vuelve a ser un firme candidato a perder la categoría. El lunes volvió a firmar un mal partido en casa del Rayo Vallecano, pero al final evitó la cuarta derrota seguida y arañó un punto que puede ser clave y salvador con un gol de Cristhian Stuani en el minuto 90.

Un nuevo tropiezo contra la Real ya situaría al equipo en una situación crítica, porque además el fin de semana visita el campo del Atlético de Madrid en la última tarde de Antoine Griezmann delante de su afición. La dupla Thomas Lemar y Azzedine Ounahi en ataque no funcionó en Vallecas y Míchel podría recuperar la carta de Claudio Echeverri o recuperar la figura del delantero centro puro con Abel Ruiz, si ya está del todo recuperado de su lesión, o Stuani.

Alineación probable del Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Joel Roca; y Echeverri.

Vacaciones anticipadas en la Real Sociedad

El equipo 'txuri urdi', por su parte, aterriza en Girona tras rescatar un punto sobre la bocina en el último duelo ante el Betis. Los de Matarazzo atraviesan un pequeño bache de cuatro encuentros consecutivos sin ganar después de alzar la Copa del Rey, aunque con el billete europeo bajo el brazo no tienen demasiadas cosas en juego. Ganar en Montilivi supondría un gran paso en el objetivo final de terminar el curso como séptimo clasificado de LaLiga EA Sports. En caso de no vencer, varios equipos podrían superar a la Real en la tabla, y corre el riesgo de que se manche de cierta manera el final de una temporada para el recuerdo en Gipuzkoa.

Matarazzo tiene las ausencias de Guedes, Rupérez y Odriozola por lesión, y la de Óskarsson por acumulación de cartulinas. Como nota positiva, Aramburu vuelve tras cumplir sanción, al igual que Zubeldia y Karrikaburu después de superar sus respectivas lesiones.

Alineación probable de la Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Sucic; Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal.

Girona - Real Sociedad ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El choque entre el Girona y Real Sociedad se jugará en el estadio de Montilivi el 14 de mayo. El partido dará comienzo a las 20:00 horas de la tarde.

Girona - Real Sociedad: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El duelo será retransmitida a través del canal Movistar+ LaLiga.

Girona - Real Sociedad: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al partido entre el Girona y Real Sociedad, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de esta final y una completa cobertura con la crónica, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Míchel, de Matarazzo y del resto de protagonistas.