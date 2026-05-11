Rayo Vallecano 1-1 Girona: Stuani da oxígeno al Girona

El Rayo Vallecano saboreó la victoria después del gol de Alemao en el minuto 85, pero en el último minuto de la segunda parte emergió la figura del delantero uruguayo que de un cabezazo, a la salida de un córner, le da un punto al Girona FC que puede significar la permanencia en Primera división

Rayo Vallecano y Girona FC empataron a un gol en un partido de ritmo bajo, aburrido durante muchos tramos y con pocas ocasiones de gol que se animó en los últimos minutos cuando marcaron Alemao y Stuani. El uruguayo del Girona FC apareció en el último minuto para dar oxígeno al equipo de Míchel gracias a un gol que puede significar una permanencia en Primera división.

El Rayo Vallecano se queda con 43 puntos, a 2 puntos de la séptima plaza que actualmente ostenta el Getafe CF que sería el equipo que jugaría la próxima edición de la UEFA Conference League, mientras que el Girona FC tiene 39 puntos y solo cuenta con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división.

Aburrimiento y pocas ocasiones en la primera parte del Rayo Vallecano - Girona FC

La primera parte estuvo marcada por un ritmo bajo y casi sin ocasiones de peligro. Lo más destacado fue una ocasión de Joel Roca, en el minuto 20, tras una pérdida de Chavarría que no supo definir bien después de haber dejado a Batalla atrás ya que Óscar Valentín se tiró para desviar el balón.

Hubo que esperar al minuto 37 para que se animara un poco el partido. El Rayo Vallecano dispuso de su primera ocasión por medio de un cabezazo de Sergio Camello que se fue fuera por poco. A continuación, respondió el Girona FC con un disparo de Tsygankov que detuvo sin problemas Batalla. Hubo tiempo para una ocasión más de gol, fue para el Rayo Vallecano en un contragolpe que permitió que Sergio Camello se plantara solo delante de Gazzaniga, pero el portero argentino sacó una buena mano abajo para detener el tiro cruzado.

Alemao y Stuani animan el final del partido

La segunda parte continuó con el mismo ritmo lento de la primera. La tranquilidad se vio rota, a los 10 minutos de la reanudación, por un penalti a favor del Girona FC por posible mano de Óscar Valentín que rápidamente fue anulado cuando Guillermo Cuadra Fernández revisó la jugada en el VAR. A continuación, Fran Beltrán lo intentó con un disparo que detuvo Batalla sin problemas.

Pasaron los minutos, los dos equipos hicieron cambios, pero no se notó apenas ya que el partido continuó monótono y sin ocasiones de gol. Tanto es así que hubo que esperar al minuto 75 para ver una falta directa de Lejeune que despejó Gazzaniga.

Después de haber sido un partido insulso, todo se animó en los últimos minutos. En una jugada aislada, Unai López disparó y Alemao desvió lo justo para hacer el 1-0 en el minuto 85. Cuando el Rayo Vallecano saboreaba la victoria apareció la figura de Stuani para rematar de cabeza un córner y conseguir el empate para el Girona FC.

- Ficha técnica del partido Rayo Vallecano - Girona FC correspondiente a la jornada 35 de LaLiga:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López (Nobel Mendy 88'), Pedro Díaz (Gumbau 58'); Jorge de Frutos (Pacha Espino 68'), Fran Pérez (Alemao 58') y Sergio Camello (Carlos Martín 68').

Girona FC: Gazzaniga; Arnau Martínez (Hugo Rincón 72'), Alejandro Francés, Vitor Reis, Álex Moreno; Witsel, Fran Beltrán (Stuani 84'), Lemar (Iván Martín 59'); Ounahi (Echeverri 59'), Joel Roca y Tsygankov.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Balear). Amonestó al local Pedro Díaz.

Goles: 1-0 (85') Alemao; 1-1 (90') Stuani.

Incidencias: Partido entre Rayo Vallecano y Girona FC correspondiente a la jornada 35 de LaLiga disputado en el Estadio de Vallecas ante 11.783 espectadores.