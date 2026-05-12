Iñigo Pérez, del amargor por el empate a los elogios a Alemao

El entrenador del Rayo Vallecano ha terminado lamentándose de no haber conseguir la victoria contra el Girona FC después de que el gol de Stuani en el último minuto se la haya arrebatado. El técnico ha elogiado el nivel de juego y el compromiso del delantero

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se ha lamentado del empate a uno contra el Girona FC ya que su equipo estuvo a punto de ganar ya que iba con ventaja en el minuto 90. El técnico del club madrileño ha elogiado a Alemao y ha hablado del final del temporada y si el tanto recibido en este encuentro sirve para aprender de cara a la final de la UEFA Conference League.

Iñigo Pérez ha analizado el empate a uno entre Rayo Vallecano y Girona FC y se ha lamentado por no haber ganado. "El planteamiento que ha hecho el Girona ha sido para ganar el partido. Solo que creo que nos hemos impuesto, quizás sin brillantez en el juego, pero sí que creo que hemos dominado. Han pasado más situaciones de las que nosotros queríamos que de las que ellos querían. Al final, cuando vas ganando y te lo quitan al final, tienes esta sensación de rabia y amargor, porque para nosotros hoy puntuar era cerrar el primer objetivo y seguir peleando por el segundo".

El gol de Stuani

El entrenador del Rayo Vallecano ha dicho que es difícil controlar a Stuani a pesar de su veteranía. "Está Stuani en el área y siempre sucede que Stuani marca goles de cabeza, lo ha vuelto a hacer porque es su esencia, su hábitat. Lo viene haciendo desde hace muchos años y lo seguirá haciendo hasta que se vaya, pero te da rabia. Te da rabia porque lo que teníamos, y es lo que les he dicho a los jugadores antes del partido, era el primer título para nosotros. Era conseguir 45, que creo que ya era suficiente, y celebrar la permanencia como el primer objetivo, celebrarlo igual que un título, poder estar con nuestra gente".

Iñigo Pérez ha reflexionado sobre si el gol de Stuani sirve como lección de cara a la final de la UEFA Conference League. "La lección no es simplemente para el día 27, que todavía quedan dos semanas. Lo que nos enseña es que este año nos ha sucedido alguna otra vez y es que hay que intentarlo, defenderlo hasta el final. Creo que la situación de hoy es difícil de defender: es un jugador que se mueve muy bien y no creo que haya que hacer ningún reproche hacia esto, y tampoco creo que esto vaya a lastrarnos, vaya a permanecer dentro de nosotros como algo garrafal, un error que se queda permanente y que te lastra. Creo que es una acción en la que ellos están bien. Quizá podríamos haber defendido mejor la acción previa, no lo sé, lo tengo que ver, pero no creo que de cara a la final este gol nos vaya a perjudicar".

Los elogios a Alemao

Por último, ha elogiado a Alemao. "En el momento en el que él ha solventado su problemas físicos y ha estado disponible, porque es alguien que necesita de una disponibilidad total de todos sus argumentos físicos para poder ejercer la profesión perfectamente, va saliendo lo que él tiene. Nos está entregando lo que él tiene. Y también creo que él es demasiado generoso, es muy solidario, es muy analítico, y entonces eso le penaliza y aprende lento. Interioriza las situaciones de manera, no lenta, pero no de manera tan ágil como otros que enseguida lo captan. Se ha dejado aconsejar, hemos interpretado las situaciones en las que él nos puede ayudar como cuerpo técnico, que tiene una humildad muy grande, y eso es muy importante, va fluyendo, encuentra el gol, encuentra situaciones de ayuda a los compañeros, entiende cómo presionamos y, al final, el nivel explota".