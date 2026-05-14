Real Madrid 2-0 Real Oviedo: Gonzalo y Bellingham calman las aguas en un Bernabéu que pitó a Vinicius y Mbappé

Los de Arbeloa se llevaron el triunfo en el penúltimo partido de la temporada en el Bernabéu, que pitó a Vinicius y Mbappé. Los de Guillermo Almada no pudieron ver puerta pese a firmar hasta nueve remates totales

El Real Madrid recibió hoy jueves al Oviedo en el Bernabéu. Sin nada en juego, los de Arbeloa y los de Guillermo Almada se midieron en un encuentro que fue arbitrado por Ricardo de Burgos Bengoetxea. Por ello, ambos entrenadores aprovecharon para dar minutos a los jugadores menos habituales.

Sin embargo, el partido tuvo varios alicientes, como el del regreso del Real Madrid al Bernabéu tras tres partidos consecutivos a domicilio, o el de la vuelta de Mbappé, que fue suplente, a la convocatoria tras dos encuentros sin entrar en la lista de Arbeloa. El francés, señalado por ser noticia fuera de los terrenos de juego.

Vinicius responde a los pitos del Bernabéu con seis irrupciones en el área del Oviedo

El Real Madrid buscó desde el primer minuto estrenar en el marcador en el Bernabéu, que pitó a Vinicius cada vez que recibió el balón. Sin embargo, el brasileño fue uno de los más activos del conjunto de Arbeloa, firmando dos remates totales, uno menos que Brahim. Además, el extremo izquierdo dejó hasta seis toques en el área del Oviedo, con ocasiones de sobra para poder derribar la portería de Aaron Escandell.

Por su parte, los de Guillermo Almada no se vinieron abajos. El Oviedo tuvo, sobre todo, una gran ocasión en las botas de Nacho Vidal, que pidió posible penalti tras su definición. Sin embargo, De Burgos Bengoetxea no señaló nada. Los carbayones le cedieron el balón al Real Madrid, que dejó un 62% en la primera parte de posesión del esférico, a diferencia de los 38 de los visitantes.

Gonzalo García rompe el muro del Oviedo y lanza al Real Madrid tras un asedio de 10 remates

Arnold, Brahim y Camavinga también probó suerte en un Real Madrid que firmó hasta 10 remates totales la primera parte. En uno de ellos vino el gol de Gonzalo García en el minuto 44. Carreras robó un balón en el campo del Oviedo, lo recogió Brahim, que filtró un pase al delantero español. Tras ello, el canterano merengue vio la portería y derribó la misma con un lanzamiento a la izquierda de Aaron Escandell.

De esta manera, el Real Madrid se iba a ir al descanso con ventaja en el marcador, ya que De Burgos Bengoetxea no dio ni un minuto de descuento. Los de Arbeloa, que habló de Florentino en la previa, fueron mejores en una primera parte en la que pudo también ver puerta el Oviedo. Tras ello, ni el técnico salmantino ni Guillermo Almada consideraron hacer sustituciones, pero ambos entrenadores pusieron a jugadores a calentar con vistas a los siguiente minutos.

Santi Cazorla emociona al Bernabéu y Mbappé recibe el castigo de la grada

Santi Cazorla protagonizó uno de los momentos emotivos del partido, ya que, el Bernabéu se puso en pie cuando entró al terreno de juego en el minuto 55. Los de Guillermo Almada, ya descendidos matemáticamente, se llevaron el reconocimiento de su centrocampista en forma de ovación. Por otro lado, Nacho Vidal tuvo una de las mejores ocasiones del Oviedo, con un disparo cruzado que no terminó viendo portería.

Al contrario que Santi Cazorla, Mbappé recibió una sonora pitada cuando entró en el 69' al terreno de juego. El delantero del Real Madrid viene de perderse el partido contra el Barcelona, señalado por sus últimas apariciones públicas fuera del apartado deportivo. Además, el conjunto de Arbeloa siguió buscando el segundo en el marcador, ante un Oviedo que se mostraba molesto físicamente.

En este sentido, Jude Bellingham iba a cerrar la victoria con un disparo con pierna izquierda que no pudo detener Escandell. Por ello, el Real Madrid se terminó llevando los tres puntos, gracias al gol de Gonzalo García en la primera parte, hundiendo a un Real Oviedo ya descendido. Los de Arbeloa, por su parte, calman las aguas en el Bernabéu, que ha sido protagonista desde el calentamiento de los jugadores, con pitadas a algunos de ellos.

Los próximos partidos de Real Madrid y Oviedo

Tras ello, el Real Madrid comenzará a preparar la visita al Sánchez-Pizjuán, dónde se verá las caras con el Sevilla de Luis García Plaza, que viene de ganar sus tres últimos partidos y tiene encarrilada la permanencia en Primera División. Por otro lado, los de Arbeloa dirán adiós a la temporada con el choque ante el Athletic Club en el Bernabéu.

Por su parte, el Real Oviedo recibirá este domingo al Alavés, que se encuentra en plena disputa por lograr la salvación en LaLiga EA Sports. Además, el conjunto de Guillermo Almada despedirá su temporada en Primera, antes de poner el foco en su campaña en Segunda, visitando al Mallorca en Son Moix, en urgencias por no bajar de categoría tras el tropiezo ante el Getafe de ayer miércoles.

- Ficha técnica

2.- Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, min. 64), Asencio, Alaba, Carreras; Tchouameni (Bellingham, min., 64), Camavinga, Brahim (Palacios, 77); Mastantuono (Yáñez, min. 77), Gonzalo (Mbappé, min. 69) y Vinícius.

0.- Oviedo: Escandell; Nacho Vidal (Ahijado, min. 79), Bailly, David Costas, Rahim; Ilyas (Cazorla, min. 55), Fonseca (Agudín, min. 79), Colombatto, Thiago (Hassan, 69); Reina y Viñas.

Goles: 1-0, min. 44: Gonzalo; 2-0, min. 80: Bellingham.

Árbitro: De Burrgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga EA Sports ante 62.774 espectadores.