Míchel da el visto bueno al punto del Girona

El entrenador del Girona destaca el esfuerzo de su equipo `para lograr un punto que cataloga como "bueno"

El Girona ha cosechado, ante la Real Sociedad, un punto que es insuficiente para el objetivo del conjunto catalán, aunque "bueno" para Míchel. El entrenador madrileño destaca el esfuerzo de su equipo y pone el foco en un Stuani que volvió a sacar las castañas del fuego al Girona.

El míster ha destacado que las sensaciones son buenas porque el Girona sigue dependiendo de sí mismo y ha dicho que el equipo ha jugado con "alma" y "energía, determinación, agresividad" y ha demostrado que está "muy vivo en la competición". En este sentido Míchel ha celebrado que el Girona ha hecho "un buen partido en todos los sentidos" excepto en las áreas y ha remarcado que está "orgulloso" de sus futbolistas y que no les puede pedir "más".

Ahora, el equipo afronta ahora "dos finales", contra el Atlético y contra el Elche, y tiene el objetivo en sus "manos" porque "con cuatro puntos estamos salvados". "Ayer no dormí. No quise ver ningún partido y me puse una película. Me dormí y me desperté y me dormí y me desperté y a las 8 estaba en la ciudad deportiva preparando el partido porque no podía dormir", ha concluido.

Stuani se gana las alabanzas de Míchel y de Lemar al salvar al Girona

Además, el entrenador del Girona también se ha rendido en elogios hacia Cristhian Stuani, autor del gol del empate, y ha señalado que "con todos los respetos a cualquier jugador que se ha puesto esta camiseta es el jugador más importante de la historia del Girona".

Quién también se ha rendido a Stuani ha sido Lemar. El francés asegura que el uruguayo es su líder y que el equipo le necesita porque cuando entra en el campo "hay otra energía" y porque "si tiene una la mete seguro".

Por otro lado, Lemar ha admitido en los micrófonos de Movistar LaLiga que el Girona necesita sumar de tres en tres, pero ha reivindicado que el equipo lo ha dado "todo" sobre el césped de Montilivi y ha tenido "un montón de ocasiones". "Al final no hemos conseguido la victoria, pero seguimos dependiendo de nosotros y tenemos que seguir así", ha dicho el futbolista francés cedido por el Atlético de Madrid. También ha remarcado que "este es el camino" y que el Girona va a ir "a full" en las dos "finales" que quedan: contra el Atlético en el Metropolitano y el Elche en Montilivi.