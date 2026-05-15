Guillermo Almada se rinde a Santi Cazorla y explica su suplencia: "Fue una decisión consensuada con él"

El entrenador del Oviedo se ha deshecho en elogios con Santi Cazorla, afirmando que "es un jugador respetado en toda España. Además, el técnico uruguayo ha hablado de los pitos del Bernabéu a Vinicius y Mbappé: "No es normal que piten a jugadores de tanta jerarquía"

El Oviedo cayó derrotado en su visita al Real Madrid. Los carbayones, que lograron hasta nueve remates a lo largo del encuentro, no lograron derribar la puerta de Thibaut Courtois. Además, no pudieron sobreponerse a los goles de Gonzalo García y Bellingham.

Tras ello, Guillermo Almada compareció en la sala de prensa del Bernabéu para comentar sus sensaciones tras la derrota. Entre otros temas, el técnico fue preguntado por la ovación que le regaló el estadio del Real Madrid a Santi Cazorla, que entró en el minuto 55. Además, recalcó que la decisión de dejar al veterano centrocampista en el banquillo fue consensuada.

Guillermo Almada, sobre Santi Cazorla: "Es un jugador respetado en toda España"

En primer lugar, Guillermo Almada habló de la pitada que se llevaron Mbappé y Vinicius en la derrota del Real Oviedo ante el Real Madrid: "No es normal que piten a jugadores de tanta jerarquía. A Santi no me sorprende que le ovacionen. Es un jugador respetado en toda España y se lo ha ganado por toda su carrera".

Por otro lado, Guillermo Almada explicó sus planes con Santi Cazorla, que fue suplente en el día de hoy y entró en el minuto 55, con una gran ovación que le regaló en el Bernabéu: "Prefirió jugar y despedirse de la gente como titular en el Tartiere y poder participar hoy. Fue una decisión consensuada con él. Por eso tomamos esa decisión".

Guillermo Almada saca el lado positivo de la derrota del Oviedo en el Bernabéu

Además, en una rueda de prensa más corta de lo habitual, Guillermo Almada, que habló de su futuro en la previa, hizo balance del tropiezo del Oviedo en el Bernabéu: "Por momentos controlamos bien, tuvimos situaciones. En una perdida nos abrieron un poco el marcador. Pero la entrega de los futbolistas y el buen accionar no nos dejó conformes".

En este sentido, Guillermo Almada sacó el lado positivo del Oviedo en el partido contra el Real Madrid: "A nadie le gusta perder y nos habría gustado regalar un resultado positivo a nuestra afición. Rescato la entrega y la disposición y las ocasiones más claras no las pudimos marcar".

Guillermo Almada se rinde a Rondón: "Fue goleador, líder y un soporte humano extraordinario"

Por último, Guillermo Almada habló de la figura de Salomón Rondón, que salió del club en el mercado de fichajes de enero: "Salomón con nosotros fue un jugador fantástico. Fue goleador del Campeonato Mexicano, goleador de la Concacaf, goleador de la Intercontinental cuando jugamos la final. Con nosotros tuvo un rendimiento espectacular, con una entrega maravillosa, y nos dio un gran rendimiento".

De esta manera, el entrenador del Oviedo no dudó en elogiar a Salomón Rondón por lo que hizo con él como entrenador: "En todos esos torneos que ganamos, él fue partícipe fundamental porque fue goleador, vuelvo a insistir. Así que estamos muy agradecidos a su rendimiento y al soporte humano que nos dio permanentemente cuando estuvo bajo nuestras órdenes".