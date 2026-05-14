Valencia 1-1 Rayo Vallecano: Un punto para salvarlos a todos

Valencia y Rayo dieron por bueno el empate y dejan sus designios en la zona media de la tabla y con la permanencia muy encarrilada, aunque todavía no es matemática; Lejeune adelantó al cuadro madrileño y empató Diego López al borde del descanso; en la segunda mitad no se jugó a absolutamente nada

Javi Guerra fue uno de los jugadores más destacados del partido entre el Valencia y el Rayo. Imago

Valencia y Rayo Vallecano sumaron un empate a un gol que no termina de servir a ninguno para sellar la permanencia pero que deja muy encarriladas sus opciones de salvación. El partido tuvo dos mitades bien diferenciadas, una primera en la que ambos propusieron y quisieron ir a por los puntos y una segunda en la que ambos dieron por buenas las tablas.

En una tarde de gran ambiente en Mestalla, teñido de blanco y empujando desde el primer minuto, el empate dejó más dudas que certezas locales tras un partido que empezó desatado y terminó entre resignación y pitos.

Ambición mutua en el arranque

El guion arrancó sin tregua. Con apenas un punto de diferencia y media permanencia en juego, los equipos de Carlos Corberán e Iñigo Pérez salieron a morder. No hubo tanteo. Hubo vértigo al principio. El primero en avisar fue el Rayo, buscando la espalda de la defensa local, aunque Tárrega sostuvo bien el duelo con Nteka. La réplica fue inmediata, con un disparo de Javi Guerra que no encontró más que las manos seguras de Batalla.A partir de ahí, el partido se rompió del todo. Ida y vuelta, transiciones rápidas, poco control. Y en ese escenario, el error no tardó en aparecer. Fue a los cinco minutos, Saravia arrolló a 'Pacha' Espino dentro del área y el colegiado no dudó. Penalti. Era la oportunidad perfecta para que el Rayo golpeara primero, pero Nteka lo estrelló en la madera. Un aviso serio de un Rayo mejor y una vida extra para el Valencia.

El Rayo golpea primero a balón parado

Lejos de asentarse, el partido siguió abierto. Javi Guerra volvió a probar suerte sin fortuna, mientras el Rayo crecía con balón, encontrando espacios y acelerando cuando detectaba debilidad.

El castigo llegó, como tantas veces, a balón parado. Gumbau puso un buen córner al segundo palo y Lejeune apareció completamente solo cabecear casi sin saltar y hacer el 0-1 en el minuto 21.

Ahí el Valencia se apagó. Sin reacción inmediata, sin soluciones, el Rayo manejó el ritmo a su antojo, durmiendo el partido cuando le convenía y activándolo cuando veía grietas. Dimitrievski sostuvo a los suyos con una gran intervención en un mano a mano ante Nteka tras otra genial asistencia de Gumbau.

El Valencia empata en una 'pillería'

Pero cuando peor estaba el equipo local, apareció un chispazo. Fue en una jugada completamente aislada, una acción individual de listos en un saque de banda rápidamente ejecutado. Javi Guerra alcanzó la línea de fondo y metió un buen pase para que Diego López encontrase el espacio y definiese al palo corto.

El gol cambió las sensaciones valencianas al descanso y la sensación era de ir creciendo con el paso de los minutos, pero no fue más que un breve espejismo.

Segunda mitad infame

Pese al gol psicológico valencianista, la segunda parte fue una historia completamente diferente. Mejor dicho, dejó de tener historia. El ritmo cayó, el control no apareció y las ocasiones desaparecieron. El partido se fue apagando poco a poco. Ni el Valencia encontró continuidad ni el Rayo volvió a generar peligro real. Los banquillos intentaron agitarlo con triples cambios en ambos lados. En el Valencia entraron Sadiq, Ramazani y Ugrinic. Iñigo metió a Alemao, De Frutos y Pathé Ciss. Pero nada cambió. Ni el dibujo ni la inercia. Solo parones, lesiones e interrupciones.

El tramo final fue un ejercicio de contención sin precisión. El Valencia quiso más, sobre todo en los intentos eléctricos de Sadiq, pero poco más. Ramazani dejó un par de destellos, pero el Rayo tampoco sufrió. Ambos dieron por bueno el empate.

El punto dejó una sensación extraña en Mestalla. La afición del Valencia sabe que debe exigir más, pero a estas alturas ya se conforman con sobrevivir, sin olvidar que el Rayo les perdonó en la primera parte. Pese a ello, el pitido final no vino acompañado de una sensación de alivio. Se escucharon silbidos porque el año en el estadio valencianista sigue siendo una auténtica calamidad.

Ficha técnica del Valencia - Rayo Vallecano

Valencia: Dimitrievski; Saravia (Núñez, m.32), Cömert, Tárrega, Gayà (Vázquez, m.63); Rioja, Pepelu (Ugrinic, m.60), Guido, Diego López; Javi Guerra (Ramazani, m.61) y Hugo Duro (Sadiq, m.61).

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu (Ratiu, m.72), Lejeune, Mendy, Pep Chavarria; Pedro Díaz, Óscar Valentín (Pathé Ciss, m.61), Gumbau (Unai López, m.67); Fran Pérez (De Frutos, m.60), Nteka (Alemao, m.60) y Pacha Espino.

Goles: 0-1, m.21: Lejeune. 1-1, m.40: Diego López.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz). Amonestó a Saravia (m.6) por parte de los locales y a Nteka (m.56) por parte de los visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 45.851 espectadores. Antes del inicio se realizó un homenaje a las cuatro jugadoras del Valencia campeonas de España con la selección autonómica y al equipo femenino por su ascenso de categoría.