Iñigo Pérez: "Hasta que no me digan que estamos salvados no voy a descansar"

El entrenador del Rayo no se termina de fiar pese a los 44 puntos sumados por su equipo en un campeonato tan comprimido y traicionero en el que todo puede pasar: "No me fío como está la Liga este año"

El punto sabe bien... pero no lo suficiente como para bajar la guardia. Iñigo Pérez dejó claro tras el empate en Mestalla que el Rayo Vallecano sigue en 'modo alerta' pese a haber alcanzado los 44 puntos. En una Liga imprevisible, comprimida y traicionera como nunca, el técnico pamplonés no compra todavía el discurso de la tranquilidad.

Salvación virtual, no real

"Hasta que las matemáticas no me digan que estamos salvados no voy a liberarme y no voy a descansar. Tenemos una cantidad de puntos que, a priori, puede ser suficiente pero prefiero seguir con este estado de alerta porque no me fío como está la Liga este año", explicó con claridad, sin dejar espacio para la relajación.

Su mensaje no es casual. El Rayo ha hecho buena parte del trabajo y tiene el caramelo de la final de la Conference en el horizonte inmediato, pero LaLiga está decidida a no permitir celebraciones anticipadas. El propio técnico reconoció que, en cuanto llegue la permanencia, el equipo empezará a pensar en Leipzig. "Ojalá sea hoy mismo".

El equipo se cayó en la segunda parte

Más allá del resultado, Iñigo Pérez se marchó con sensaciones encontradas. Por un lado, satisfecho con lo que vio en el primer tramo del partido, pero por otro, muy preocupado y consciente de cómo se fue diluyendo el equipo con el paso de los minutos. "La primera parte ha sido prácticamente perfecta en el sentido del plan de partido que imaginábamos y cómo lo hemos ejecutado a nivel ofensivo y defensivo", analizó. Y no le falta razón. El Rayo dominó, generó, golpeó primero y manejó el ritmo del partido con personalidad en un escenario exigente como Mestalla.

Sin embargo, el fútbol desapareció tras el descanso. "Quizá la escasa renta pese a las oportunidades que hemos tenido ha hecho que en la segunda parte, además de los movimientos tácticos de Corberán y el empuje de la grada, que es digno de admiración, con una merma física y una fatiga mental, ha hecho que poco a poco no tengamos esa energía".

Y ahí cambió el partido. El Valencia creció, empujado por su gente, y el Rayo empezó a ceder metros. Sin colapsar, pero perdiendo toda su mordiente. "Se han impuesto en la segunda parte, no hemos tenido ocasiones de peligro más allá del dominio posicional y es un punto que a la postre nos puede dar el objetivo, por tanto, sumar a estas alturas de la temporada siempre es valioso", concluyó.

Lejeune: "Siempre es bueno sumar"

El autor del gol rayista, Florian Lejeune, también puso voz al vestuario tras el empate y reforzó la lectura positiva del punto conseguido. "Es un buen punto, seguimos sumando. Nuestra primera parte ha sido buena, a pesar del empate de ellos, que vino en un saque de banda rápido que no estuvimos concentrados ni contundentes, pero creo que el equipo ha hecho un partidazo y siempre es bueno sumar", señaló.

El central parisino destacó el esfuerzo colectivo en un estadio complicado y rebajó cualquier distracción europea pese a la cercanía de la final. "Obviamente la final de la Conference la tenemos en la cabeza pero sabemos que ahora lo más importante es la Liga.

"La temporada está siendo muy larga y el esfuerzo del equipo ha sido brutal. Hemos jugado y competido bien, aquí es un campo complicado y un punto está bien", finalizó.