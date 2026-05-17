Oviedo - Alavés: alineaciones probables y cómo ver en tv y online el partido de la LaLiga

El conjunto de Guillermo Almada recibirá al de Quique Sánchez Flores en el Carlos Tartiere, dónde podrían haber rotaciones en ambos equipos, sobre todo en los carbayones, con un Santi Cazorla que será titular

Oviedo y Alavés se ven las caras hoy en el Carlos Tartiere. Los de Guillermo Almada afrontan la penúltima jornada de LaLiga sin nada en juego, con 29 puntos en la clasificación del campeonato doméstico, estando a 10 de una salvación que finalmente no ha podido lograr el equipo carbayón. Además, el de este domingo será el último partido en casa de esta temporada, a falta del de la semana que viene ante el Mallorca en Son Moix.

Por otro lado, el Alavés viene de ganar al Barcelona en Mendizorroza, lo que ha dejado a los de Quique Sánchez Flores en la decimosexta posición en la tabla con 40 puntos, empatado con el Girona. Por ello, los babazorros llegan con el objetivo de conseguir una victoria que les pueda alejar lo máximo posible. Además, tras el encuentro en el Carlos Tartiere frente al Oviedo, el equipo vasco recibirá al Rayo Vallecano para despedir la temporada.

Diabaté pide sitio tras su gol al Barça y apunta a repetir en un Alavés en cuadro

En cuanto a las bajas del partido, Guillermo Almada, que viene de confirmar la titularidad de Cazorla, no podrá contar con Brandon Domingues, que se encuentra recuperándose de su lesión. Por otro lado, Quique Sánchez Flores sigue sin poder tener disponible a Facundo Garcés, suspendido por la FIFA. En este contexto, el técnico del Alavés podría repetir un once similar al que venció al Barcelona el pasado jueves en Mendizorroza.

Diabaté, que viene de marcar gol al Barcelona y el segundo con la camiseta del Alavés, podría repetir titularidad y estar acompañado de Toni Martínez en la punta de ataque, un fijo para Quique Sánchez Flores. Sin embargo, el poco tiempo con respecto a este partido podría provocar que el técnico opte por hacer algunas rotaciones entre los jugadores más desgastados físicamente, manteniendo una columna vertebral formada por Sivera, Tenaglia, Antonio Blanco y Toni Martínez.

Por su parte, Guillermo Almada podría optar por hacer rotaciones y conceder minutos a los jugadores que menos protagonismo han tenido a lo largo de la temporada. En este sentido, Santi Cazorla volverá a ser titular más de cinco meses después, desde el choque ante el Mallorca del pasado 15 de diciembre. El jugador de 41 años recibirá el sentido homenaje del Carlos Tartiere, a la espera de que decida su futuro, ya que acaba contrato al final de esta campaña.

Oviedo - Alavés: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro entre el Oviedo y el Alavés se disputará en el día de hoy, 17 de mayo, en el Estadio Carlos Tartiere. El partido entre los de Guillermo Almada y los de Quique Sánchez Flores dará comienzo a las 19:00 horas.

Oviedo - Alavés: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Por otro lado, el choque que enfrentará al Oviedo y al Alavés se podrá seguir por televisión a través de DAZN, que emite algunos partidos esta temporada de LaLiga EA Sports.

Oviedo - Alavés: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Oviedo - Alavés podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Estadio Carlos Tartiere, desde dos horas antes del comienzo del partidos, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Guillermo Almada y Quique Sánchez Flores, que viene de ganar al Barcelona en Mendizorroza.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Oviedo - Alavés, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Estadio Carlos Tartiere. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Guillermo Almada y Quique Sánchez Flores, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre carbayones y babazorros.

Alineaciones probables de Oviedo y Alavés

Oviedo: Aaron Escandell, Ahijado, Costas, Calvo, Javi López, Sibo, Colombatto, Hassan, Cazorla, Chaira, Fede Viñas.

Alavés: Sivera, Ángel Pérez, Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Aleñá, Toni Martínez y Diabaté