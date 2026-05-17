Elche - Getafe: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de Eder Sarabia, que se perderá el partido por sanción, recibirá al de Bordalás con posibles rotaciones en sus onces, teniendo en cuenta que ambos equipos vienen de jugar en la jornada intersemanal

Elche y Getafe se ven las caras hoy en el Martínez Valero. Los de Eder Sarabia se encuentran en plena lucha por la salvación, ya que se sitúan en la decimoséptima posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 39 puntos, empatado con el Mallorca y Levante. La victoria es fundamental para los ilicitanos si quieren seguir con opciones de permanecer un año más en Primera División.

Por un lado, el Elche viene de caer derrotado ante el Real Betis en La Cartuja, en el que el segundo tropiezo de los alicantinos en las últimas tres jornadas. Además, Eder Sarabia fue expulsado y sancionado con cuatro partidos. De la misma manera, Leo Petrot vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Antony, lo que le hará perderse la visita de hoy del Getafe al Martínez Valero.

El Elche, con cuatro bajas, pero dispuesto a dar un golpe sobre la mesa ante el Getafe

En este sentido, el Elche llega a la penúltima jornada de LaLiga EA Sports con un total de cuatro bajas: Leo Petrot, Aleix Febas, por acumulación de tarjetas amarillas y Boayar y Yago Santiago, por lesión muscular. Además, Eder Sarabia podría hacer rotaciones, tal y como apuntó en rueda de prensa: "Son cambios entendiendo que jugamos entre semana y que hay futbolistas preparados para lo que necesitamos. Hemos tenido más tiempo para preparar este partido".

Por otro lado, el Getafe viene de ganar al Mallorca en El Coliseum, lo que ha dejado al equipo de Bordalás en la séptima posición con 48 puntos, a tan solo dos del Celta de Vigo. El doblete de Martín Satriano en la primera parte sirvió para que los locales el pasado miércoles se llevasen un triunfo importantísimo de cara a la clasificación de LaLiga EA Sports. Por ello, el equipo azulón afronta el duelo ante el Elche con el objetivo de seguir asegurando la plaza de Europa League.

Por su parte, Bordalás habló en rueda de prensa del estado físico de Djené: "Estamos intentando recuperar a los jugadores, pero las sensaciones son buenas y confiamos en poder contar con él".

Elche - Getafe: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro entre el Elche y Getafe se disputará en el día de hoy, domingo 15 de mayo, en el Martínez Valero. El partido entre el conjunto de Eder Sarabia y el de José Bordalás dará comienzo a partir de las 19:00 horas.

Elche - Getafe: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Por otro lado, el partido que enfrentará al Elche y Getafe se podrá seguir por televisión a través de DAZN, que ofrece los diferentes encuentros del campeonato doméstico, además de Segunda División, esta temporada.

Elche - Getafe: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Elche - Getafe podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Martínez Valero, desde dos horas antes del comienzo del partidos, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Eder Sarabia y el de Bordalás, que viene de ganar al Mallorca en El Coliseum.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Elche - Getafe, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en Martínez Valero. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Eder Sarabia y José Bordalás., así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el derbi madrileño.

Alineaciones probables de Elche y Getafe

Elche: Dituro, Víctor Chust, Affengruber, Pedro Bigas, Aguado, Neto, Villar, Valera, Tete Morente, Álvaro Rodríguez y André Silva.

Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Djené Zaid Romero, Domingos Duarte, Davinchi, Juan Iglesias, Damián Cáceres, Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martín y Martín Satriano.