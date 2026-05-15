Bordalás no revela su futuro con el Getafe: "No hay nada descartado"

El técnico del cuadro azulón dejó la puerta abierta a su continuidad en el Coliseum aunque apostó por centrarse en el "día a día" ya que considera que "lo más importante es el equipo"

El Getafe se jugará en las dos próximas jornadas su presencia en competición europea. Será a partir de la finalización de la temporada cuando todo apunta a que se decidirá si Bordalás y el Getafe continúan juntos el próximo curso. Este viernes, en la previa del duelo de los azulones ante el Elche del próximo sábado, Bordalás dejó la puerta abierta a seguir.

Bordalás habla de su futuro como entrenador del Getafe

Bordalás no dio lugar a la especulación cuando fue cuestionado sobre las posibilidades de que siga entrenando al Getafe la próxima temporada y apuntó que no hay nada descartado aunque están centrados en culminar la temporada: "No está descartado. No hay nada descartado. Pero estamos centrados en el día a día. Quedan dos partidos y no puede desviarnos nada. Lo más importante no soy yo. Lo más importante es el equipo y los jugadores, que se sientan bien y puedan desarrollar su mejor versión".

El mérito del Getafe, entre en Europa o no, es innegable ya que los azulones arrancaron con un equipo que a penas tenía fichas del primer plantel y se ha ido reinventando con el paso de cada jornada. Bordalás apuesta por el premio de Europa aunque no quiere mirar más allá del partido ante el Elche: "Creo que el equipo, por todo lo que sufrido y trabajado, y por todo el compromiso, se merece estar peleando por algo impensable. No pensamos en esa posibilidad, pensamos en el partido del próximo domingo contra el Elche. Les tenemos un grandísimo respeto. No solamente al club, a su equipo y a su afición, sabemos lo que se juegan y va a ser un partido de mucha exigencia".

La recuperación de los jugadores del Getafe y el respeto al Elche

Uno de los motivos que podría llevar a la salida de Bordalás es el hartazgo que ha tenido esta temporada con la imposibilidad de realizar rotaciones. Esta falta de efectivos ha provocado que sus jugadores titulares tengan una importante carga de minutos a estas alturas del curso. El técnico del Getafe habló de la importancia de recuperarlos de cara al choque ante el Elche: "Tenemos que recuperar a los chicos porque venimos de un esfuerzo muy grande. Que el equipo llegue en las mejores condiciones y poder hacer un gran partido. Va a ser muy bonito por lo que hay en juego tanto para el Elche como para nosotros".

Bordalás se mostró muy respetuoso con el Elche por el nivel de juego de los de Sarabia: "Hay que tener los pies en el suelo. Sabemos de la dificultad. El Elche está haciendo las cosas muy bien, se juega muchísimo y tenemos que seguir la línea de humildad, respeto y competir a nuestro mejor nivel. Tenemos ilusión y vamos a pensar exclusivamente en el partido del domingo". También recordó con cariño su etapa en el Elche: "Las temporadas que estuve allí me trataron de forma fantástica. Es una gran ciudad, un gran club y una gran afición. Es bonito poder seguir dirigiendo en Primera División, disfrutar de nuestra Liga. Se lo digo a los jugadores, que son unos privilegiados y esto no es para siempre".

"Paso más tiempo en Getafe que donde nací"

Por último, Bordalás se abrió para hablar con cariño de Getafe como su primera casa: "Es mi segunda casa. En estos momentos creo que mi primera casa. Paso más tiempo en Getafe que donde nací. Le tengo un cariño muy especial. A mi presidente en primer lugar por confiar en mí en su momento. A todos, a la afición, a los empleados del club y me siento un ciudadano más de esta ciudad".