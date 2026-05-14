Bordalás: "No tengo palabras para describir la barbaridad que está haciendo este equipo"

El técnico del Getafe elogió a los suyos tras la victoria ante el Mallorca, habló del sueño de Europa y agredeció el apoyo de El Coliseum: "Darle las gracias por haber venido, por el apoyo en todo momento al equipo"

El Getafe consiguió una importante victoria ante el Mallorca. El doblete de Satriano llevó al equipo a conseguir un triunfo que le confirma como equipo de Primera División la próxima temporada. Los azulones despejan la duda con la permanencia y se mantienen en la sexta posición de la clasificación con 48 puntos, dos por debajo del Celta de Vigo.

Tras el triunfo ante el Mallorca, Bordalás atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, dónde valoró sus sensaciones tras esta nueva victoria de los suyos, que da fe a la gran temporada que están firmando. De esta manera, el Getafe cerrará la temporada con la visita al Elche y recibiendo a Osasuna en la última jornada en El Coliseum.

Bordalás agradece el apoyo de El Coliseum tras vencer al Mallorca

Bordalás ha comenzado agradeciendo el apoyo a la afición del Getafe: "Darle las gracias, porque el horario, bueno, pues es un horario complicado para ser miércoles. Darle las gracias por haber venido, por el apoyo en todo momento al equipo y, bueno, contentos porque se han ido felices. Hemos conseguido hacer un gran partido y todos estamos muy contentos. La verdad es que no tengo palabras para describir la barbaridad que está haciendo este equipo".

Tras la victoria ante el Mallorca, Bordalás fue preguntado por los objetivos europeos: "Es muy difícil. El objetivo es ir paso a paso, como hemos hecho durante toda la temporada. Y estamos cerca, obviamente, de conseguir algo impensable para este club y vamos a ir paso a paso. Ahora tenemos que recuperar a los chicos y pensar en el partido de Elche, que va a ser un partido dificilísimo porque el Elche ha mostrado un nivel muy alto de local esta temporada y se está jugando algo realmente importante también".

Por ello, Bordalás explicó que "debemos ir paso a paso, disfrutar del gran partido que ha hecho el equipo hoy. El equipo ha sido ambicioso, el equipo ha marcado tres goles, en ningún momento se ha conformado, el equipo se ha parecido muchísimo a las señas de identidad que yo siempre les demando. Hemos conseguido que el equipo no se desconecte, no es sencillo. Vemos equipos que también están peleando por algo muy importante y lo difícil que es ganar en estos momentos del campeonato".

Bordalás, sobre Satriano: "Ha venido con un compromiso muy alto"

Bordalás quiso hablar de nombres propios en rueda de prensa, dónde también se presentó Demichelis: "Al final estamos muy contentos con Martín Satriano porque es un chico que ha venido con un compromiso muy alto y le está sonriendo el esfuerzo y el trabajo con los goles, está ayudando mucho al equipo. La verdad es que hoy no podemos destacar a ningún jugador, yo creo que hoy todos han estado a un nivel fantástico".

Por otra parte, Bordalás afirmó que "Nyom lleva tiempo que debía haber jugado y yo me he equivocado. Es un chico y un compañero formidable, un buen futbolista que hoy ha hecho la jugada del primer gol, ha estado fantástico. Damián es otro chico que lo está haciendo muy bien en el filial y que ha entrenado conmigo varias semanas y que le veíamos para poder jugar. La verdad es que lo ha hecho fantásticamente bien, el partido que ha hecho".

Bordalás y la mentalidad del Getafe: "Venimos de sufrir mucho, de muchas y grandes dificultades"

Por último, Bordalás habló de la mentalidad del equipo: "Al final ellos creen en el trabajo, han creído durante toda la temporada, a pesar de las dificultades que todo el mundo sabe, porque ahora estamos todos muy felices de haber conseguido la permanencia, de estar cerca, como he dicho, de hacer algo impensable, pero venimos de sufrir mucho, de muchas y grandes dificultades.

Por ello, Bordalás concluyó su rueda de prensa explicando que el Getafe y los jugadores en general "siempre han creído en el trabajo diario de los técnicos, han creído y hemos conseguido que tengan esa mentalidad de creer, una mentalidad ambiciosa. Y hoy ha sido la muestra de ese trabajo y de ese esfuerzo. Los chicos creen y hoy lo han demostrado, han hecho un partidazo".