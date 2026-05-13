Villarreal - Sevilla, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo on line

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el Villarreal-Sevilla, clave para los nervionenses en la lucha por la permanencia

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo de la final por la permanencia que afronta hoy el Sevilla en La Cerámica ante el Villarreal. Partido de alta tensión en la lucha por la salvación.

El Sevilla ocupa ahora mismo la decimotercera posición, pero solo lleva un punto de renta sobre el descenso, pues hay hasta cinco equipos con 39, incluido el Girona, que marca ahora la frontera. El triunfo ayer del Levante lo ha apretado todo.

Luis García Plaza anuncia cambios en el Sevilla ante el Villarreal: "No son porque yo quiera"

García Plaza se mostró preocupado en la rueda de prensa previa al choque, pues pierde para este partido a Isaac Romero, que se suma a Marcao y Manu Bueno. Además, aunque han viajado, están tocados Vargas, Gudelj y Suazo.

Los de Marcelino ya tienen asegurada la Champions pero no están completamente en chanclas, pues quieren asegurar la tercera plaza, amenazada por el triunfo ayer del Atlético. Para ello, no cuenta con Juan Foyth y Pau Cabanés.

Los nervionenses tratarán de asaltar La Cerámica con su tercera equipación, es decir de negro con presencia del rojo sevillista.

El proyecto de Sergio Ramos en Nervión: el futuro de Antonio Cordón, García Plaza y el nuevo entrenador del Sevilla

Luis García Plaza confirmó los términos de su contrato en Nervión , que lo une un año más al Sevilla si hay permanencia, pero la llegada del nuevo grupo pone muy en peligro su continuidad.

¡Ya tenemos el once del Villarreal! Esta es la apuesta de Marcelino contra el Sevilla: Arnau Tenas; Freeman, Navarro, Veiga, Pedraza; Moleiro, Gueye, Parejo, Pépé; Gerard Moreno y Mikautadze.

¡Ya está el once del Sevilla con dos ausencias muy llamativas! Este es la alineación de García Plaza: Vlachodimos, Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Sow, Vargas, Oso, Akor y Maupay.

Dos de los futbolistas importantes en los dos últimos partidos, el gallego, que marcó contra el Espanyol, y el nigeriano, no han entrado en el once conta el Villarreal, y su lugar lo ocupan Azpilicueta y Oso, respectivamente. El pamplonica es titular por primera vez con García Plaza. También entra Sow por Gudelj,

El cuarto cambio en el once es el único forzado por lesión, pues Akor Adams, que dio el triunfo el sábado, ocupa la vacante de Isaac Romero como acompañante de Maupay,

El principio de acuerdo entre los máximos accionistas del club y Five Eleven Capital, con Sergio Ramos como cabeza visible para la compra del club, ha marcado la actualidad sevillista horas antes de la final con un vendaval de información. Tras la reunión mantenido ayer, todo está acordado y podría ser el final como sevillistas de Antonio Cordón y García Plaza una vez acabe el curso.

Ojo a cómo ha recibido la afición del Sevilla desplazada a Villarreal al autobús del Sevilla a su llegada a Villarreal. ¡Impresionante!

Resta media hora para el comienzo del partido. ¡Muchos nervios y ganas en el sevillismo de que el balón ruede!

No lo hemos comentado aún, pero Marcelino no se ha dejado casi nada en el banquillo y apuesta por su once de gala tras las rotaciones realizadas en el partido anterior... Por si alguien dudaba de la competitividad del Villarreal.

Alrededor de 600 sevillistas, la mayoría en siete autobuses, animarán al Sevilla en la gradas del Estadio de La Cerámica. El club lanzó una promoción para abaratar el coste del viaje.

La victoria de ayer del Levante en Balaídos ha apretado más si cabe la lucha por la salvación y convertido en imperativo que el Sevilla regrese con rédito de su visita de esta tarde al Estadio de La Cerámica. Partido contra el Villarreal que ha ganado en dramatismo por el asalto granota y que podrás seguir en directo en el minuto a minuto que ofrece ESTADIO Deportivo.

Ahora mismo, los nervionenses, con 40 puntos, disfrutan de un solo punto de renta sobre el descenso, marcado ahora mismo por el Girona, si bien hay hasta cinco equipos con 39 unidades, por lo que un triunfo sería un paso de gigante, que no matemático, hacia la permanencia definitiva en la máxima categoría.

Tres bajas en el Sevilla y varias dudas

Para ello, García Plaza lamentó que afronta esta final con una baja importante y que varios futbolistas llegan tocados físicamente al duelo por el esfuerzo ante el Espanyol, por lo que se ve forzado a realizar varios cambios en su once base.

De esa manera, además de las consabidas ausencias de Marcao y Manu Bueno, el míster madrileño pierde a una pieza importante como Isaac Romero, fijo en sus planes prácticamente desde que aterrizó en Nervión. El lebrijano no se ha recuperado a tiempo de sus molestias y causará baja esta tarde en tierras castellonenses.

Además, Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj o Rubén Vargas viajaron entre algodones, por lo que serán duda hasta última hora y podrían empezar en el banquillo.

Dos ausencias en el Villarreal

El Villarreal, por su parte, una vez asegurada su participación en Champions, se juega garantizar la tercera plaza después de que el Atlético se impusiera ayer.

Marcelino García Toral, en su antepenúltimo partido en el banquillo amarillo, no dispone de Juan Foyth y Pau Cabanes, a la par que Ayoze está completamente a disposición del de Careñes para la visita sevillista.