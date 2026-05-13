Villarreal - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 36 de la LaLiga EA Sports

El conjunto nervionense acude a La Cerámica, prácticamente inexpugnable durante todo el curso, con la obligación de volver a sumar ante el acecho de un descenso que vuelve a estar a un solo punto

El Sevilla FC afronta una nueva 'final' por la permanencia este miércoles ante el Villarreal en La Cerámica. La jornada intersemanal no pudo comenzar de peor forma para los intereses nervionenses, pues la victoria del Levante ante el Celta de Vigo (2-3) vuelve a dejar los puestos de descenso a un punto, de ahí la tremenda importancia de un choque complicado no solo por la entidad del rival, sino por sus espectaculares números como local.

Así llega el Sevilla FC

Las dos últimas victorias consecutivas ante Real Sociedad y Espanyol en el 'Manicomio' del Sánchez-Pizjuán significaron un importante balón de oxígeno para Luis García Plaza y los suyos. Pero la apretada lucha en la cola de la clasificación, con hasta cinco equipo con un solo punto menos, obliga a seguir sumando en busca de una salvación que podría estar más cara que nunca.

El problema para los sevillistas que visitan un estadio donde no vencen desde 2017 y que esta temporada ha registrado 14 victorias en 17 partidos del 'submarino amarillo'. Solo han conseguido ganar en La Cerámica como visitantes el FC Barcelona y el Real Madrid, sacando además un empate el Real Betis.

García Plaza ya advirtió en la rueda de prensa previa el encuentro de que se trata del rival "más difícil" de los que le quedan por delante a su equipo (luego recibirá al Real Madrid y acabará LaLiga en Balaídos frente al Celta de Vigo). Además, acude a la cita con varios jugadores tocados, hasta tres, cuyos nombres no quiso desvelar. Por ello, se prevén varios cambios en el once, pues la recomendación de los médicos es que no sean utilizados.

Sí quedó confirmado que Isaac Romero será baja por las molestias que viene sufriendo y que ya le llevaron a ser sustituido en el descanso de los dos últimos partidos. Además del lebrijano, solo se han quedado fuera de la lista Marcao, que ya dijo en enero adiós a la temporada, y Manu Bueno, que estará algunas semanas fuera y tendrá también complicado volver a jugar este curso.

Así llega el Villarreal

Enfrente, el Villarreal llega con su plaza Champions asegurada desde hace dos jornadas, aunque aún mantiene la pelea con el Atlñetico de Madrid por el honor de quedar tercero en LaLiga, lo que además lleva emparejado un premio económico mayor.

Los castellonenses solo tienen la baja por lesión del argentino Juan Foyth y hace dos jornadas ya pudo disputar sus primeros minutos de la campaña Kambwala. Como él, también se lesionó en pretemporada Logan Costa y este tramo final de la competición puede servir para que puede reaparecer. En cualquier caso, Marcelino ya anunció rotaciones esta semana para afrontar los tres encuentros que disputará el equipo en menos de siete días. Pero ante el Mallorca alienó a varios de los menos habituales y su once podría parecerse hoy mucho al de gala.

¿Dónde ver por TV el Villarreal - Sevilla de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Villarreal y Sevilla FC este miércoles 13 de mayo dará comienzo a las 19:00 horas en el Estadio de La Cerámica y se podrá ver en directo en abierto por Teledeporte, DAZN, DAZN LaLiga TV (diales 55 y 58 en Movistar; 113 y 114 en Orange); y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 36 de LaLiga EA Sports.

Villarreal No Iniciado - Sevilla

¿Cómo seguir online el Villarreal - Sevilla de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad ilicitana habrá información actualizada al instante de este encuentro.