Llamamiento del Valencia a la afición de Mestalla: "Todos de blanco"

El conjunto de Mestalla ha pedido a su afición que acudan todos con camiseta blanca aprovechando la ola del importante triunfo en San Mamés, donde el equipo lució de blanco al completo, una iniciativa que ha repetido el Sevilla en la última semana en dos ocasiones

El Valencia afronta este jueves una cita trascendental para dejar la permanencia prácticamente cerrada y se aferrará a la fuerza de Mestalla. El club che ha querido hacer un llamamiento a su afición para aunar fuerza en el partido ante el Rayo Vallecano pidiendo que todos los hinchas acudan al estadio vestidos de blanco.

"Todos de blanco. La fuerza de Mestalla", rezaba el tuit de la entidad valencianista acompañado de una foto del equipo en uno de los partidos en los que ha vestido completamente de blanco, pantalón corto incluido, la misma indumentaria que lucirá este jueves a partir de las 19 horas en Mestalla.

Así, el club valencianista pretende dar un paso fundamental por la salvación ante un rival directo, pues el Rayo Vallecano tan solo suma un punto más que los de Corberán. Un empate también podría dejar a ambos satisfechos dependiendo del resto de resultados que se den en la jornada pero la victoria sería sin duda un paso casi definitivo para amarrar la presencia en Primera división una temporada más.

Hoy mismo el perfil oficial en X del Valencia Club de Fútbol ha vuelto a publicar una nueva imagen para animar a la afición y recordar que deben acudir de blanco a Mestalla este jueves. "Mañana. Todos UNIDOS. Todos de BLANCO. La fuerza del METAL", se puede en leer en la publicación acompañada de una foto donde se puede ver la indumentaria para este jueves con la camiseta blanca colgada en una percha, y los pantalones cortos y las medias blancas sobre el banco, junto al brazalete de capitán.

Siguiendo el ejemplo del Sevilla

Esta iniciativa recuerda sin duda a la llevada a cabo por el Sevilla Fútbol Club en sus dos últimos partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque en este caso nació desde la propia afición y no desde el club. Fueron los Biris Norte quienes pidieron a toda la afición sevillista que acudiera al partido frente a la Real Sociedad vestidos de rojo: "El color lo ponemos nosotros. #TodosDeRojo". Y el resultado fue de victoria por 1-0 con gol de Alexis Sánchez.

Apenas cinco días más tarde el Sevilla volvía jugar en casa frente al Espanyol, y en esta ocasión el color elegido fue el blanco. "El color lo ponemos nosotros. #TodosDeBlanco". ¿El resultado? Pues otra victoria importantísima para el objetivo de la salvación gracias a la remontada 2-1 ante los pericos, con goles de Castrín y Akor Adams.

Ahora, el Valencia buscará emular el éxito de esta iniciativa con la misión de sumar tres puntos que permitan a los hombres de Carlos Corberán llegar a los 45 y lograr la permanencia virtual y casi matemática.