Las opciones de que Sergio Ramos juegue una última campaña en el Sevilla: lo que dice la 'ley anti-Piqué'

Aunque la intención del camero, a priori, es la de tener un gran peso en la toma de decisiones, oficialmente no ha anunciado su retirada y hay voces que apuntan a un posible 'último baile' en Nervión, pero en teoría la Ley del Deporte lo impide

La compra de la mayoría accionarial del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital aún debe ser refrendada en la notaría, aunque todas las partes se muestran optimistas tras el acuerdo alcanzado este pasado martes. El propio Sergio Ramos, cabeza visible del grupo inversor liderado por el empresario argentino Martin Ink, daba el OK con la mano a su salida de la reunión definitiva, ante las preguntas de los medios de comunicación congregados, y luego lo celebraba junto a su hermano René, como mostró a través de sus redes sociales.

Sea abre, por tanto, una nueva era en Nervión con muchas interrogantes que ESTADIO Deportivo busca responder. Así, aún no se ha puesto nombre al cargo que desempeñará el camero (presidente, CEO, director general deportivo...). Pero lo que sí parece claro es que quiere estar en la toma de decisiones importantes en el día a día de la entidad. Un deseo que lo aleja a prioiri de los terrenos de juego, aunque oficialmente no ha anunciado su retirada. Lo que sí parece claro, porque así lo dice la norma, es que no podrá tener un 'último baile' con la camiseta blanquirroja, algo con lo que alguno podría soñar.

Sergio Ramos se ofreció para volver, pero Del Nido Carrasco lo vio "incompatible"

Tras salir del conjunto nervionense hace dos veranos, en el que fue su regreso a 'casa' después de 18 temporadas fuera (entre el Real Madrid y el PSG), el central tuvo una última aventura en México que concluyó el pasado mes de enero. Tras un año en las filas de Rayados de Monterrey, no le han faltado desde entonces ofertas para seguir en activo, principalmente de países como Arabia Saudí o Qatar. También tuvo la posibilidad de vivir una tercera etapa en el conjunto del que ahora será propietario, al menos en parte, pero los actuales dirigentes lo rechazaron, o más bien su aún presidente, Del Nido Carrasco.

"Se ofreció para volver, pero la decisión de que Ramos no juegue en el Sevilla es mía. Ya sabe todo el mundo lo que peleé para que jugara hace dos años aquí, y luego para que siguiera. Yo le dije al entorno de Sergio que para mí era incompatible poder ser dueño y al mismo tiempo jugar en el Sevilla. Se podría dar la casuística de que el dueño fuera entrenado por otros trabajadores de la entidad. Decidí que era incompatible. Luego es verdad que no tenemos límite salarial y no podría haber jugado gratis, pero la decisión no tiene nada que ver con lo deportivo”, señaló el mandatario el pasado mes de febrero.

Lo que dice la Ley del Deporte y los motivos de la 'ley anti-Piqué'

Pero, además de esa incompatibilidad dentro de la propia entidad a la que se refería el mandatario, es la propia Ley del Deporte, aprobada en 2022, la que impediría que Sergio Ramos pudiese jugar de nuevo en el Sevilla FC al ser parte del grupo que controlará la mayoría accionarial. En la misma se recoge una cláusula que así lo descartaría, conocida como 'ley anti-Piqué', la cual impide a un “deportista en activo” establecer "relaciones comerciales" con una competición oficial de carácter estatal en la que sea "susceptible" de participar.

Esta enmienda fue incluida después del escándalo generado en 2020 por el acuerdo al que Gerard Piqué, por entonces aún jugador del FC Barcelona, llegó con Luis Rubiales, presidente por entonces de la Real Federación Española de Fútbol, para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. El catalán, ahora propietario también del Andorra, hizo de intermediario en ese negocio a través de su empresa Kosmos y se embolsó presuntamente una comisión de 24 millones de euros de comisión, algo que ambas partes negaron.

La interpretación que impediría a Sergio Ramos volver a jugar en el Sevilla FC

Todo ello obligó además a reformar los estatutos de la propia RFEF, ya con Rafael Louzán al mando, para recoger en su código esa misma prohibición, por lo que tanto el ente federativo como LaLiga se opondrían sobre el papel a que Sergio Ramos jugase una última campaña con el conjunto nervionense, al entenderse que existiría un conflicto de interés. Es lo que se interpreta si se tiene en cuenta que sería nuevo dueño del club, o en cualquier caso un accionista de peso, y guardaría al mismo tiempo una relación económica con las competiciones en las que podría participar.

No hay un caso similar en el fútbol español

En realidad, atendiendo a la ley, no se trata solo de una prohibición que le impida volver a jugar en el Sevilla FC, sino en cualquier equipo de Primera o Segunda división, algo por otro lado completamente descartado. Sí podría hacerlo en el extranjero. Aunque siempre quedaría una rendija, pues no ha habido un caso similar hasta la fecha en el fútbol español y por tanto no ha habido ninguna resolución firme de LaLiga o el Consejo Superior de Deportes al respecto.

La vía de Sergio Ramos para sortear la 'ley anti-Piqué'

La vía para burlar la 'ley-anti Piqué' residiría principalmente en que la participación de Sergio Ramos en el club de Nervión no sea directa, actuando apenas como cabeza visible y socio minoritario, más bien una figura simbólica sin control ni influencia, para no caer en el citado conflicto de intereses. Para ello, debería demostrar que su peso en el club no es tal, pudiendo delegar sus acciones. Pero todo eso implicaría que no tuviese poder de decisión real. Y no parece ese ser su deseo.