Sergio Ramos medita la retirada por un sueño frustrado

A punto de cumplir 40 años y con ofertas sobre todo de Qatar y Arabia Saudí, el camero había diseñado un epílogo bien distinto para su exitosa carrera deportiva

Cumplirá 40 años el mes que viene, aunque se siente en forma para un 'last dance', como dicen los modernos. Se prepara en solitario, como antes de iniciar su segunda etapa en el Sevilla FC tras abandonar el PSG o como antes de embarcarse rumbo a México para jugar con los Rayados de Monterrey, pero, precisamente por esta experiencia previa, Sergio Ramos se ve con fuerzas y físico para prolongar un poco más su exitosa carrera, con 29 títulos entre clubes y selección española.

Con propuestas sobre todo de Qatar y Arabia Saudí, apunta 'Marca' que está empezando a pasársele por la cabeza la retirada, ya que, a estas alturas, el muchísimo dinero que ganaría a orillas del Golfo Pérsico es lo menos importante para el camero, que ya demostró en la 23/24 ser capaz de jugar por lo mínimo para encajar en los parámetros económicos del club blanquirrojo. El problema radica en que el central no quiere alejarse de su familia, una prioridad en estos momentos, aunque en España no jugaría en otro destino diferente a Nervión o Chamartín.

Con estos condicionantes, la solución podría estar en otra Liga europea. De hecho, se publicó que el Milan de su amigo Luka Modric estaba interesado en juntarlos de nuevo, aunque aquello, por ahora, no ha evolucionado. Como agente libre, puede fichar por cualquiera que tenga vacantes en su plantilla y margen salarial según las normas de cada país, pero la decisión final, bien para seguir en activo o para la jubilación, debe ser inminente.

Su deseo era retirarse en el Sevilla, pero no será posible

Aunque Antonio Cordón trató de desviar la atención hablando de falta de fondos para acometer la contratación de Sergio Ramos en el pasado mercado invernal, José María del Nido Carrasco confirmaba después en una entrevista con Canal Sur Radio que la negativa final llegó de su parte, asumiendo la responsabilidad de no permitir una tercera etapa del camero como sevillista. Aducía el presidente nervionense que veía incompatible su faceta como jugador con la de miembro del holding Five Eleven Capital, que estudia la compra de la mayoría accionarial.

A este respecto, según la misma fuente, el aljarafeño tiene una opinión muy diferente. Tanto es así que lamenta que el actual consejo de administración haya frustrado el broche soñado: retirarse con la camiseta del Sevilla FC. Más allá de su valoración de lo que podría aportar al actual proyecto de Matías Almeyda, entiende Ramos que, si bien es cierto que es la cabeza visible del fondo que ha presentado una LOI para quedarse con la sociedad, el proceso burocrático no concluirá antes de junio, con la 25/26 ya terminada.