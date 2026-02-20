Sergio Ramos rompe su silencio y lanza un 'dardo': "Que deje de vender humo"

El camero, que busca equipo mientras capitanea la compra de la mayoría accionarial del club nervionense, respondió al presidente de Rayados

"Son cosas que fueron surgiendo y que no nos las imaginábamos. Sucedieron, y tampoco es que generasen un problema, aunque tal vez fueron en un momento no oportuno. De lo de la canción me enteré el día que salió; no sabía que se estaba grabando ni filmando. De los Grammy me entero cuando nos pide permiso por un compromiso que había asumido. Te pone en una disyuntiva de lo que hay que hacer. No era algo hablado", apuntaba esta semana José Antonio Noriega, presidente de Monterrey, acerca de los motivos que han minado la salida de Sergio Ramos del equipo de los Rayados, tras no aceptar la renovación con los de Nuevo León.

El camero le habría respondido en TV Azteca Deportes, que recoge unos 'dardos' hacia el que ha sido hasta hace nada su presidente: "El que me dio permiso fue 'Tato'; que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición, que se lo merece ya". Una polémica que surge por el viaje del central a Las Vegas para entregar un premio a Bad Bunny en los Latin Grammys, que se celebraron en realidad el 13 de noviembre de 2025, cuatro días después del último partido de la fase regular del Torneo Aperurta (que jugó) ante las Chivas y catorce antes de los cuartos de la liguilla por el título ante el América (faltó a la ida, pero ya había vuelto de Nevada la semana previa).

En Sevilla para acelerar el proceso de compra del club de sus amores

Sergio Ramos descansa estos días en su finca de La Juliana (en Bollullos de la Mitación), donde pasará a priori todo el fin de semana, tras aterrizar este jueves en la terminal privada del Aeropuerto de San Pablo. La presencia en Sevilla del aljarafeño, que sigue preparándose en solitario a la espera de encontrar equipo, acapara la atención en pleno proceso de estudio por parte del holding al que representa, Five Eleven Capital, de las cuentas del Sevilla FC antes de acometer la adquisición de los paquetes mayoritarios de acciones.

La conocida consultora KPMG se encuentra desde hace unos días y hasta mediados de abril revisando la contabilidad interna de la sociedad blanquirroja con el objeto de conocer si la deuda neta supera o no los 88 millones de euros reconocidos por el presidente, José María del Nido Carrasco, que admitió ser el responsable de la decisión de no incorporar al ex madridista en este último mercado invernal, lo que supondría que se ha esquivado la quiebra técnica o causa de disolución gracias a los préstamos contratados.