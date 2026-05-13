Valencia Basket - Panathinaikos en directo hoy | Partido del play off Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del quinto partido del 'play off' de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Panathinaikos

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del quinto partido del 'play off' de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Panathinaikos.

Valencia Basket - Panathinaikos: horario, canal y dónde ver en TV y online el quinto partido del playoff de la Euroliga 2025-2026

Después de que los griegos ganaran los dos partidos en el Roig Arena y de que los valencianos lo hicieran en el OAKA , la serie regresa a la capital del Turia, donde se resolverá todo.

"Es un partido de 50/50, el factor pista no es muy importante y, si nos fijamos en la eliminatoria, los favoritos son ellos. Va a ser un partido de presión y también de ilusión, tendremos toda la ilusión pero no porque tengamos muchas ganas de ganar lo vamos a hacer, porque ellos también las van a tener. Hay estar concentrados y ser fieles a lo que estamos entrenando".

El presidente y propietario del Panathianikos, Dimitris Giannakopoulos , ha viajado a Valencia para apoyar a su equipo en el quinto y decisivo partido, aunque no podrá estar en el pabellón por sanción. El Valencia Basket ha dado órdenes para que no le dejen entrar... por si lo intenta.

El 'hombre enmascarado' Braxton Key estará en la pista , el Valencia Basket confirma su convocatoria y ahí está el norteamericano, quien tras fracturarse la nariz el domingo deberá jugar con una máscara ante el Panathinaikos

"Es el partido mas importante en el que he estado porque te permite ir a una Final Four pero, al mismo tiempo, es un partido más. Tenemos que intentar seguir lo que hicimos en los últimos partidos, seguir con nuestro plan de partido, hacer las cosas que sabemos y pasarlo bien. Hay que disfrutar el momento".

A falta de la presión del presidente, el entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman , ya se ha encargado de dar un toque a los árbitros. De momento, ha empezado pro alabarlos y se ha mostrado satisfecho por la designación de Robert Lottermoser, Damir Javor y Milan Nedovic. "Quiero decirles que olvidemos lo sucedido en los partidos anteriores. Hay tres árbitros excelentes en este encuentro; creo que son los más exitosos de la temporada", señala el polémico preparador turco en la web del Panathinaikos.

En un Roig Arena a reventar, comienza la presentación de los jugadores. Esto está a punto de empezar...

Badio, Montero, Taylor, Sako y Costello son el quintero del Valencia Basket; Ataman sale con Shorts y Nunn de inicio

Canasta de Badio, estaba pisando y es de dos; han tardado dos minutos y medio en estrenar el marcador

Lessort caza un rebote ofensivo y anota, pero De Larrea contesta con un triple lateral

Falla Pradilla un triple y Costello en el palmeo; y acaba el primer cuarto

Brutal triple de Nunn, que pone a los griegos a sólo uno de desventaja

Grant pone al Panathinaikos por delante, por primera vez; pero contesta rápido Sako en la otra canasta

Tiempo muerto de Ataman después de este parcial de 7-0 para el Valencia Basket

Robo de Kam Taylor, que corre todo el campo y anota; máxima de ventaja para los locales

Falta de Key ante la penetración de Osman y el turco anota sólo uno de los tiros, pero rompe el 9-0 de parcial

El Valencia Basket y el Panathinaikos ponen este miércoles el punto final a una eliminatoria histórica y controvertida, en la que, por primera vez en la Euroliga, un equipo que perdía 0-2 la serie tras caer los dos primeros partidos en casa forzaba el quinto encuentro después de vencer los dos de fuera.

Además, se ha tratado de una eliminatoria tensa y marcada por la polémica, en la que el dueño del Panathinaikos fue sancionado por tres partidos por ausentarse o en la que los técnicos de los dos conjuntos, Pedro Martínez y Ergin Ataman, fueron expulsados en el tercer partido tras encararse entre sí.

El duelo regresa al Roig Arena, donde, el que gane, se clasificará para una Final Four de la Euroliga 2025-2026 que se celebra en Atenas y que, precisamente, tiene al Panathinaikos como anfitrión.

Hasta ahora, los tres primeros partidos fueron igualados y se decidieron por uno o dos puntos, mientras que el cuarto fue dominado por un Valencia Basket que ha sabido superar todos los contratiempos que le han ido surgiendo, aunque ese esfuerzo lo ha pagado en la Liga ACB.

Espera el Real Madrid en semifinales

Ahora, está ante la posibilidad de hacer historia y meterse en una fase final de la Euroliga más dura y larga de la historia. De momento, están clasificados los tres eqipos que partían como favoritos en octubre: Olympiacos, Fenerbahçe y Real Madrid. El cuarto era el Panathinaikos, por lo que está en manos de los de Pedro Martínez impedir que en Atenas se crucen los cuatro grandes candidatos antes de que arrancara el máximo torneo europeo.

El equipo taronja llega a esta cita pendiente del norteamericano Braxton Key, clave también en los dos partidos de Atenas, y que ante el Baskonia sufrió un golpe en la nariz que le ha provocado una fractura. Si juega, lo hará finalmente con una máscara. Xabi López-Arostegui y el capitán Josep Puerto son baja.

Kostas Sloukas, por su parte, seguirá siendo baja en el equipo griego, que le ha echado mucho de menos durante toda la serie.