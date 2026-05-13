Pedro Martínez resta importancia al Roig Arena: "No porque tengamos muchas ganas de ganar lo vamos a hacer"

El entrenador del Valencia Basket deja claro que lo único definitorio para alcanzar la Final Four ocurrirá sobre el parqué y no en las gradas, si bien espera que los ánimos sirvan para impulsar al equipo

40 minutos para la historia. Eso es lo que tiene por delante un Valencia Basket que tras firmar la hazaña de ganar en partidos consecutivos al Panathinaikos en el OAKA, este miércoles 13 de mayo busca rematar la faena hacia la Final Four de la Euroliga en su caso; eso sí, Pedro Martínez aclara que jugar en el Roig Arena no va a ser tan determinante como que el equipo sea fiel a su estilo y demuestre personalidad.

"Es un partido de 50/50, el factor pista no es muy importante y, si nos fijamos en la eliminatoria, los favoritos son ellos. Va a ser un partido de presión y también de ilusión, tendremos toda la ilusión pero no porque tengamos muchas ganas de ganar lo vamos a hacer, porque ellos también las van a tener. Hay estar concentrados y ser fieles a lo que estamos entrenando", comenta antes de dejar claro que no espera que ninguno de los equipos se imponga con claridad y que, por tanto, será cuestión de mínimos matices.

"Ojalá tengamos ese punto de inspiración y cojamos ese balón muerto. Al final, se va a decidir por detalles y ahí está la táctica, la personalidad, la inspiración, la suerte... hay que estar tranquilos, prepararlo lo mejor que hemos podido e intentar superar los momentos malos que va a haber", comenta,

Pedro Martínez, preparado para sufrir contra Panathinaikos

Aunque a estas alturas hay poco que descubrir –se han enfrentado seis veces en la presente temporada–, el entrenador de la escuadra taronja tiene claro que un nuevo choque contra los griegos puede deparar sorpresas y, por tanto, hay que estar preparado para cualquier circunstancia.

"Panathinaikos es un muy buen equipo, tiene momentos de muchísima anotación y hay que intentar sobreponerse a las dificultades que va a haber. No hay que pensar que lo que ha pasado antes vaya a volver a pasar, ni en positivo ni en negativo. Estamos con la ilusión de ganar pero siendo conscientes de que se puede perder. Ellos son candidatos a ganar la competición y nosotros tenemos que seguir humildes", afirma.

Espera alguna sorpresa por parte de Ataman

El entrenador del conjunto valenciano dio por hecho que su homólogo Ergin Ataman preparará alguna novedad táctica, pero no desveló sí su equipo también lo hará y dijo que preparan el partido como "uno normal" aunque adaptándose tácticamente al rival.

"Normalmente, lo que sucede es que el equipo que viene de perder tiende a buscar mas soluciones y creemos que ellos, que no han jugado el fin de semana, cambiarán cosas y nos intentarán sorprender. Lo que no podemos hacer es preparar todos los escenarios, lo mejor es prepararte para lo que depende de ti y a las posibles sorpresas darles respuestas con lo que hemos entrenado durante el año, porque si no te pones de los nervios", sentencia.