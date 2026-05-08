El Valencia Basket completa su particular locura y se queda a un paso de la Final Four

Jean Montero se marcha a los 29 puntos en una actuación prodigiosa que sirve para batir a Panathinaikos por 86-89 y citarse en el Roig Arena de cara al quinto y definitivo partido de la serie.

Sabíamos que el Valencia Basket no le tiene miedo a nada, pero ni por esas podíamos imaginar un ejercicio de resistencia como el vivido en partidos consecutivos en el OAKA, donde los chicos de Pedro Martínez han tumbado al Panathinaikos –esta noche por 86-89– para silenciar a la hinchada local, colocar el 2-2 en la serie y citarse para el martes en el Roig Arena para dilucidar la última plaza para la Final Four de Atenas.

En esta épica remontada tras perder dos encuentros en Valencia ha tenido mucho que ver Jean Montero, quien en el Game 4 ha conseguido 29 puntos para 45 de valoración. Con él a ese nivel se ve posible repetir la hazaña del Real Madrid en 2023, año en el que los blancos también perdieron sus dos primeros encuentros en casa –en su caso ante Partizan– para terminar remontando hasta el 3-2.

Volviendo al choque de los taronja, lo cierto es que al Panathinaikos no le salió bien su plan inicial, el cual pasaba por jugar a bajas pulsaciones, consciente de que un ritmo alto favorecía a su rival. De poco le sirvió. El Valencia fue a lo suyo y repitió su notable inicio de partido del miércoles, incluso lo mejoró. Valientes y descarados, Kam Taylor y Montero abrieron la defensa griega en los ataques estáticos con sus tiros de media y larga distancia. En la otra canasta, los 'dos contra uno' volvieron a sacar de sitio a Kendrick Nunn y el Panathinaikos se quedó sin brújula para abrir el choque.

Reacción de la mano de Cedi Osman

Aunque el ataque no funcionaba para los de Ergin Ataman, los rebotes ofensivos de Matias Lessort y alguna acción puntual de TJ Short y Juancho Hernangómez les mantuvo con vida ante el primer arreón valenciano. Sin embargo, y como si llevasen toda la vida en estas lides, los taronja mantuvieron la concentración para asentarse por encima de los diez puntos de diferencia en el segundo cuarto.

Pese a los esfuerzos de Toliopoulos, el Valencia Basket llegó a colocarse 24-39; es decir, amenazando con romper el partido. El Panathinaikos estaba perdido y con la cuarta de Hernangómez, tercera y técnica, tocó fondo. O eso parecía, ya que en ese momento hizo acto de presencia Cedi Osman para disminuir hasta los siete puntos la ventaja 'taronja' (37-44 al descanso).

El momento más crítico del Valencia Basket

Envalentonados por el final de la primera mitad, el Panathinaikos siguió creciendo con Osman pero también ahora con Nunn y, sobre todo, con el empuje de las gradas del OAKA, que se volvieron locas cuando el estadounidense culminó la remontada con un triple (49-48 a los 24 minutos de partido).

Fueron los peores momentos del equipo dirigido por Pedro Martínez, que llegaron a parecer destinados a ahogarse en la orilla. Sin embargo, justo ahí tomó el mando un veterano como Darius Thompson, quien junto a Montero otorgó calma a los suyos para cerrar el tercer periodo con un esperanzador 56-62.

Pradilla, Montero... y la Final Four se ya vislumbra

Mientras el Valencia amenazaba con el despegue definitivo, Nunn se dedicaba a echarle el freno con acciones espectaculares. Hizo todo lo posible el guard, pero Pradilla, y de nuevo Thompson, dieron aire a un conjunto español que puso nervioso a un OAKA que no entendía por qué no hincaban la rodilla.

El Valencia lo tenía hecho pero Taylor se relajó en un tiro y eso bastó para que el Panathinaikos le hiciera sufrir hasta el final de la mano de Nigel Hayes-Davis y de Osman pero entre Montero y Costello, que anotó un tiro libre a falta de siete segundos, sellaron el triunfo 'taronja' pese a que Hayes Davis tuvo un tiro para empatar sobre la bocina. Pero el OAKA volvió a quedarse mudo.

Ficha técnica:

86. Panathinaikos (15+22+19+30): Nunn (19), Grant (4), Osman (26), Hayes-Davis (12), Lessort (8) -cinco titular- TJ Shorts (3), Toliopoulos (7), Hernangómez (7), Rogkavopoulos (-), Mitoglou (-) y Faried (-).

89.- Valencia Basket (26+18+16+29): Montero (29), Badio (6), Taylor (11) Costello (1), Sako (2) -cinco titular- De Larrea (1), Thompson (8), Moore (2), Key (12), Pradilla (10) y Reuvers (7).

Árbitros: Radovic (CRO), Difallah (FRA) y Petek (SLO). Eliminaron al local Hernangómez (m.40). y al visitante Sako (m.37).

Incidencias: cuarto partido de la eliminatoria de cuartos de final entre el Panathinaikos y el Valencia Basket Telekom Basket Center de Atenas, el OAKA, ante cerca de diecinueve mil espectadores.