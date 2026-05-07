El Real Madrid se mete en la Final Four de la Euroliga con la magia de Campazzo y Garuba

El conjunto blanco domina al Hapoel Tel Aviv en Bulgaria a base de defensa y rebotes para sacar billete a Atenas y soñar con lo que sería un nuevo cetro europeo

¡Objetivo conseguido! El Real Madrid ha batido al Hapoel Tel Aviv por 81-87 en el cuarto partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga, resultado que le sirve para colocar el 3-1 en la eliminatoria y certificar su pase a la Final Four de Atenas, donde también estará ya seguro Olympiakos.

Los chicos de Sergio Scariolo han sellado su pase con una actuación muy seria, una en la que se sobrepusieron a un flojo inicio para rápidamente remontar y marcar el ritmo de un choque en el que han sabido manejar todos los intentos de los israelíes, quienes ni encomendados a la clase de Micic han sido capaces de inquietar a los blancos, que han dominado en el rebote hasta el punto de capturar 13 más que su rival.

Usman Garuba marca el rumbo

Para ser justos con lo visto sobre el parqué búlgaro –el Hapoel no puede jugar en su cancha por el conflicto bélico–, quien cambió el partido fue Usman Garuba. Tras un inicio muy cómodo para los de Israel, el pívot español elevó la intensidad a ambos lados de la cancha para alimentar a sus compañeros e impulsar la remontada. Y ojo, no hablamos solo de intangibles, ya que empezó a ver aro para terminar con 16 puntos y 6 rebotes, metiendo además las canasta decisivas.

Antes de ese glorioso cierre es cierto que en el bando madridista hubo alguna duda, sobre todo cuando en el tercer cuarto los israelíes se acercaron en el marcador aprovechando una sequía blanca en ataque hasta ponerse a cinco (49-54). No pasó de anécdota. Los de Scariolo simplemente son mejores y lo demostraron de principio a fin para anular cualquier esperanza rival. Al final, victoria y a dos más de ser campeón de Europa.

Scariolo, orgulloso por lo conseguido

Ya con el pase a la Final Four en el bolsillo, el entrenador argentino recalcó el trabajo realizado a lo largo de todo el año y como es ese mismo el que les ha llevado hasta el puerto deseado, al de Atenas.

"Todo el mundo dice que esta ha sido la Euroliga más dura de siempre. En el último mes hemos estado en el top cuatro y seguimos estándolo. Hemos devuelto al Real Madrid al lugar donde debe estar", sentencia.

-- Ficha técnica:

81 – Hapoel IBI Tel Aviv (21+15+17+28): Micic (18), Bryant (12), Randolph (3), Wainright (-) y Oturu (29) -cinco inicial-, Motley (-), Jones (9), Palatin (-), Timor (-), Edwards (10), Odiase (-) y Madar (-).

87 – Real Madrid (23+23+17+24): Campazzo (11), Abalde (-), Hezonja (14), Okeke (7) y Len (4) -cinco inicial-, Lyles (10), Procida (-), Maledon (14), Deck (2), Garuba (16), Llull (-) y Feliz (9).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Emin Mogulkoc (Turquía), Olegs Latisevs (Letonia). Señalaron falta técnica a Sergio Scariolo (min.25), técnico del Real Madrid.

Incidencias: Cuarto partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga disputado en el Arena Botevgrad (Bulgaria).