El Valencia Basket amenaza con juveniles y la Liga ACB entra en razón

El conjunto taronja ha forzado el quinto partido en la serie de cuartos de final del playoff de la Euroliga ante Panathinaikos y desea tener descanso para preparar el vital choque en el Roig Arena de la mejor manera posible

Parece que vamos camino del entendimiento. Si bien la Liga ACB comenzó mostrándose reacia a variar su calendario por la participación del Valencia Basket en el playoffs de la Euroliga, finalmente ambos se han sentado a la mesa para buscar soluciones de cara a que los chicos dirigidos por Pedro Martínez puedan encarar el crucial quinto partido de cuartos de final ante Panathinaikos con la mayor de las garantías.

Lo cierto es que este tardío entendimiento llega después de que se filtrase anche que el Valencia Basket no pensaba poner a su primer equipo ante Baskonia en el partido que deben disputar este domingo 10 de mayo en el Roig Arena. Según adelantaba la Cadena COPE, el plan de los taronja era sacar a pista una mezcla de jugadores juveniles y sub23 para tal partido. ¿Qué ha hecho la ACB? Atender a razones y ponerse manos a la obra para estudiar cambios en los horarios de los dos próximos partidos de los valencianos.

El Valencia, que ha estado desde el martes en Atenas y ha ganado dos partidos en la cancha del Panathinaikos, debe en teoría medirse este domingo al Kosner Baskonia y después al Casademont Zaragoza, en un partido previsto inicialmente para el miércoles, pero que la ACB ya anunció que se trasladaría al jueves si había quinto choque, que se pensaba inicialmente que podría ser el martes.

Este sábado, reunión vital entre el Valencia Basket y la ACB

Con unos y otros de acuerdo en que hay que variar el calendario para que el equipo pueda descansar y preparar el trascendental choque ante el Panathinaikos, será este sábado cuando se reúnan para estudiar las mejores opciones. El director ejecutivo del club, Enric Carbonell, anunciaba que esas conversaciones estaban ya en marcha antes de volar de vuelta a España.

"Jugamos el domingo por la tarde, el miércoles Euroliga un partido muy importante y también tenemos el jueves ACB con el Zaragoza. Estamos en trámites con la ACB para mover al menos uno de los dos partidos, sino los dos. Y si no, es normal que Valencia Basket vaya a ese partido sin todos los jugadores del primer equipo", sentenciaba.

Aunque no ha trascendido cuál sería el plan a seguir, todo apunta a que el choque de este domingo contra el conjunto vitoriano quedaría suspendido y se celebraría más adelante. En cuanto al que deben disputar ante los maños, quizás se traslade al viernes. Por ahora toca esperar.

El Valencia Basket, ante un partido histórico

La postura del Valencia Basket es más que lógica. Han firmado una hazaña de época al ganar dos partidos consecutivos al Panathinaikos en el OAKA y ahora tienen la opción de completarla venciendo en el quinto partido en el Roig Arena y disputando la primera Final Four de la Euroliga de su historia. Es normal que deseen poner todos los huevos en esa cesta. Son 38 partidos de fase regular y una épica eliminatoria ante los griegos que invita a ir con todo.