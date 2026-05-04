Así queda la clasificación de la Liga ACB tras el favor del Madrid al Barça y el pinchazo del Valencia Basket en la jornada 29

El Real Madrid remontó ante el UCAM Murcia un partido que tenían muy cuesta arriba, mientras que los valencianos cayeron ante el Baxi Manresa por dos puntos

La 29ª jornada en la Liga Enresa trajo varias sorpresas inesperadas y un favor del Real Madrid al Barcelona que agradecieron los azulgranas.

El Real Madrid, liderado por un estratosférico Mario Hezonja, birló una histórica victoria del UCAM Murcia, 131-123, en un duelo marcado por la calidad anotadora de ambos conjuntos resuelto en la prórroga y que permite a los blancos amarrar el liderato de la Liga Endesa.

En un partido para los anales de la ACB, en el que el Murcia rozó su primera victoria en casa del Madrid, los blancos tuvieron a Hezonja, a su principal héroe de la tarde, con 40 puntos, 11 rebotes y 53 de valoración.

Pinchazo del Valencia Basket

Retin Obasohan y sus 30 puntos dieron el triunfo al Baxi Manresa ante el Valencia Basket por 104-102 en un duelo que no se decidió hasta el último minuto y que completó una semana aciaga para los de Pedro Martínez, con dos derrotas 'in extremis' para perder el factor cancha en la Euroliga y la de hoy.

El base belga firmó un 8/13 en tiros de dos y un 2/4 en triples para llegar a los 33 créditos de valoración y ser el mejor jugador del partido.

Xavi Pascual encuentra remedio a sus males en el Barça

Pese a las bajas, el Barça de Xavi Pascual, liderado al principio por Kevin Punter (23 puntos en 22 minutos) y después por Youssoupha Fall (17 puntos), consiguió una victoria coral ante el Dreamland Gran Canaria (91-69) para mantener la cuarta plaza que le permitiría ser cabeza de serie.

La salida del Barça fue fulgurante, con un espectacular Kevin Punter, que anotó 15 puntos en siete minutos y lideró el juego de los de Xavi Pascual. Asumió el escolta la baja de Will Clyburn, que no pudo jugar, como tampoco Jan Vesely ni Tomas Satoranski, todos ellos lesionados.

Correctivo del Baskonia al Breogán

El Kosner Baskonia superó este domingo al Río Breogán, por 112-84, y comprimió la zona noble de la clasificación de la Liga Endesa con una importante victoria que le vuelve a acercar a la segunda plaza.

Las derrotas de Valencia Basket y Ucam Murcia propiciaron que el conjunto vasco siga aspirando a puestos más altos de la clasificación. El físico de los baskonistas se impuso con el paso del tiempo de un partido en el fueron apareciendo diferentes protagonistas como Matteo Spagnolo, que firmó uno de sus mejores duelos con 33 créditos de valoración con una gran actuación sin apenas fallos.

La semana mágica del Surne Bilbao

El Surne Bilbao sudó para derrotar en Miribilla al colista Coviran Granada (88-83), pero logró completar una semana fantástica en la que, después de conquistar el miércoles su segunda Copa FIBA Europa, sumó una victoria que le mete de lleno en la pelea por el 'playoff' de la Liga Endesa.

El cuadro nazarí, por su parte, compitió hasta el final en la pista bilbaína y tuvo opciones de llevarse un partido que dominó en el marcador en varias fases de la mano de Luka Bozic, pero acabó cediendo y encajó una derrota que le hunde en la clasificación y prácticamente le condena al descenso.

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 28

1. Real Madrid 26 - 3 (+284)

2. Valencia Basket 21 - 8 (+325)

3. UCAM Murcia 21 - 8 (+184)

4. Barça 20 - 9 (+228)

5. Kosner Baskonia 20 - 9 (+174)

6. Asisa Joventut 17 - 11 (+85)

7. La Laguna Tenerife 17 - 11 (+118)

8. Unicaja 16 - 13 (+53)

9. Surne Bilbao 16 - 13 (-43)

10. Bàsquet Girona 13 - 16 (-75)

11. Río Breogán 12 - 17 (-108)

12. BAXI Manresa 12 - 17 (-175)

13. Hiopos Lleida 10 - 19 (-177)

14. Casademont Zaragoza 9 - 20 (-164)

15. San Pablo Burgos 9 - 20 (-95)

16. Dreamland Gran Canaria 9 - 21 (-153)

17. MoraBanc Andorra 8 - 21 (-202)

18. Coviran Granada 5 - 24 (-259)