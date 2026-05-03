Kyle Kuric añade tensión al descenso en la ACB

El Morabanc gana en Tenerife y no se descuelga de un San Pablo Burgos que sigue ganando y un Casademont Zaragoza que sigue perdiendo; a Unicaja lo 'salva' el reloj de perder

La lucha por el descenso en la Liga ACB arde y, de paso, también lo hace la pelea por acabar entre los ocho mejores equipos del campeonato español y jugar el 'play off'.

Con el San Pablo Burgos y el Dreamland Gran Canaria en pleno ascenso, el Morabanc Andorra se jugaba media salvación en Tenerife, en un partido donde no eran favoritos, pero que han acabado ganando por 89-90 con un triple sobre la bocina de Kyle Kuric. El alero de Indiana acabó de 23 puntos y 25 de valoración.

Con ello, se mantienen a una victoria de la zona de salvación, donde están empatados un Casademont Zaragoza que ha caído en Girona (90-81), un Dreamland que juega ante el Barça este domingo y un San Pablo Burgos que no para de ganar.

Los burgaleses, con un gran Raulzinho Neto, superaron al Hiopos Lleida tras remontar 12 puntos de desventaja para acabar imponiéndose por 99-91. El entrenador del San Pablo Burgos, Porfirio Fisac, destacó el valor emocional de la remontada de su equipo y recordó que están "fuera del camino de piedras", pero que "aún queda mucho tráfico".

La pelea por el octavo puesto se le complica a Unicaja

La victoria del Morabanc Andorra, de paso, afectó a la pelea por el octavo puesto de la ACB, donde Unicaja, La Laguna Tenerife y el Surne Bilbao Basket luchan por dos puestos.

Con los andaluces de capa caída, la derrota lagunera pone también al límite a los insulares, que ven peligrar su plaza. Si este domingo gana el Surne al colista Coviran Granada desplazará al Unicaja de la octava plaza.

Los malagueños, que adelantaron su partido ante el Dreamland Gran Canaria y perdieron, también lo hacían este sábado en Badalona ante el Joventut (53-33) cuando el partido tuvo que ser suspendido en el descanso por problemas en el reloj del Palau Olímpic de Badalona, que dejó de funcionar.

El encuentro, que ya empezó con media hora de retraso por estos mismos problemas, se reanudará en una fecha aún por confirmar.

Resultados jornada 29 de la Liga Endesa

Joventut - Unicaja Málaga (suspendido)

Bàsquet Girona 90-81 Casademont Zaragoza

La Laguna Tenerife 89-90 MoraBanc Andorra

San Pablo Burgos 99-91 Hiopos Lleida

Horarios domingo 3 de mayo

BAXI Manresa - Valencia Basket (12:00 horas)

Real Madrid - UCAM Murcia (12:30 horas)

Bilbao Basket - Covirán Granada (17:00 horas)

Baskonia - Río Breogán (18:00 horas)

Barça - Dreamland Gran Canaria (19:00 horas)