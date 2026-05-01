Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 29 de la Liga Endesa de baloncesto

Con la lucha por playoffs y el descenso al rojo vivo, toca vivir una jornada de partidazos como la que abre la misma: Joventut - Unicaja

La jornada 29 de la Liga ACB llega repleta de buenos partidos y con emoción tanto en la parte alta como en la baja de la clasificación, ya que las diferencias son mínimas entre los equipos que siguen luchando por sus respectivos objetivos.

En esa línea destaca especialmente el Joventut - Unicaja Málaga del sábado, ya que una victoria de los catalanes les dejaría con pie y medio en las eliminatorias por el título, mientras que para los de la Costa del Sol sería un enorme varapalo, pudiendo incluso perder la octava plaza en favor de un Bilbao Basket que recibe el domingo al Covirán Granada.

Respecto al resto de la jornada, el cruce de intereses es pleno, ya que equipos que luchan por la salvación como es el caso del MoraBanc Andorra visita a otros con las vistas puestas en acabar lo más arriba posible como La Laguna Tenerife. Por último, tanto Real Madrid como Barça juegan en casa con UCAM Murcia y Dreamland Gran Canaria como respectivos rivales.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta ocasión será el duelo entre el Baxi Manresa y el Valencia Basket.

Horario y dónde ver por TV la jornada 29 de la Liga Endesa

Sábado 2 de mayo de 2026

Joventut - Unicaja Málaga. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Bàsquet Girona - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

La Laguna Tenerife - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 19:30 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y Vamos.

San Pablo Burgos - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 3 de mayo de 2026

BAXI Manresa - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y TV3.

Real Madrid - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Bilbao Basket - Covirán Granada. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Baskonia - Río Breogán. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Barça - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.