Nueva estrella norteamericana para la Liga ACB

El Dreamland Gran Canaria ficha a su tercer jugador en las últimas semanas para tratar de salir de su difícil situación en la ACB

El Dreamland Gran Canaria está moviendo todas las piezas necesarias para salir de la situación en la que se ha metido. Involucrado en la lucha por el descenso en la Liga ACB, al fin rompieron su mala racha la pasada jornada y ganaron con el 'Ché' García, pero aún están lejos de poder respirar tranquilos.

Con tan solo una victoria de ventaja sobre el Morabanc Andorra, que marca el descenso a falta de seis jornadas, el equipo canario se ha reforzado para este tramo final y ha anunciado el fichaje del base estadounidense Brandon Jefferson.

Los canarios se han podido hacer con este jugador después de que haya acabado este pasado fin de semana la liga regular griega, donde ha participado. Jefferson ha jugado en el AS Karditsas, con el que ha promediado 15,3 puntos, 3,7 asistencias y 2,5 rebotes por partido.

Pese a jugar en un equipo modesto, no es un desconocido a nivel europeo, donde ha jugado la Eurocup, y ha militado en un gran número de ligas desde Francia y Alemania a la Liga Adriática, además de jugar en China. Se trata de un anotador compulsivo, como indican sus promedios de 18,6 puntos con el Tianjin Pioneers o los 17,2 puntos con Strasbourg francés. Algo que le vendrá muy bien al conjunto de Néstor García.

Con Brandon Jefferson, Kassius Robertson y Chimezie Metu, el Dreamland quiere acabar con la incertidumbre y hacer borrón y cuenta nueva para la próxima temporada.

El Basket Girona se asegura a su capitán

Los otros dos importantes movimientos que se han dado en la Liga ACB en las últimas horas han sido dos renovaciones. Por un lado, la del capitán del Bàsquet Girona, el alero Sergi Martínez, ha renovado por dos temporadas.

A punto de cumplir los 27 años, Sergi Martínez suma 86 partidos con el Girona en tres años y, con él, el conjunto gerundense asegura "la continuidad de uno de los pilares del vestuario y un referente dentro y fuera de la pista".

Ennis, operado y renovado

Por otro lado, el que también continuará vistiendo la camiseta del UCAM Murcia es el escolta canadiense Dylan Ennis, que precisamente ha sido operado esta semana y que no volverá a jugar hasta la próxima.

Ennis, uno de los principales jugadores del equipo de Sito Alonso, firma por una temporada más. Se trata de uno de los jugadores más queridos por la afición pimentonera y un baluarte para el técnico del UCAM, que ve en él a uno de los pilares del equipo a sus 34 años.

Con esta renovación, Dylan Jonathan Howell Ennis McIntyre se asegura vestir la camiseta grana del UCAM Murcia por cuatro años, ya que llegó en 2023 procedente del Galatasaray.