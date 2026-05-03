El Real Madrid le hace un gran favor al Barça de la mano de Hezonja

Los blancos logran remontar ante el UCAM Murcia un partido que tenían muy cuesta arriba; derrota del Valencia Basket e importante triunfo del Surne Bilbao

El Real Madrid, con 40 puntos, 11 rebotes y 53 de valoración de Mario Hezonja, ha logrado ganar (131-123) un partido que tenía perdido a poco del final ante el UCAM Murcia, y, de paso, le ha hecho un favor al Barça, que se ha situado a un solo triunfo de las dos primeras plazas, siempre que solvente hoy el duelo que tiene pendiente con el Dreamland Gran Canaria.

En una locura de partido, en el que el Madrid encajó 63 puntos en la primera mitad y fue a remolque durante casi todos los 40 minutos de juego, acabó igualando en el tramo final y decidiendo, con su mayor fondo de armario, en la prórroga.

Este triunfo más la derrota del Valencia otorgan de forma matemática el primer puesto de la Liga regular a los blancos a cinco jornadas para el final. Algo que tenían casi hecho aunque hubieran perdido, por lo que el gran beneficiado de todo esto es un Barça que trata de remontar posiciones de cara a los 'play offs' en el único torneo que al que aspira.

El partido fue un festival anotador desde el primer cuarto (25-29), pero sería en el segundo cuando se escaparía el UCAM Murcia de la mano de DeJulius y Kelan Martin y se irían al descanso 13 arriba (50-63).

Pese a que Hezonja apareció entonces, los universitarios aguantaron la ventaja hasta los cinco últimos minutos. El Madrid entró de igualado al tramo final y tuvo la opción de ganar con un dos más uno que les habría dado el partido. Hezonja falló el tiro libre y el duelo se fue a la prórroga, donde 'Super Mario' se puso la capa de héroe para darle el partido a los de Scariolo.

"La conclusión era que no queríamos perder. Ha sido una muestra de resiliencia de los jugadores. El Murcia ha demostrado por qué está donde está en la clasificación. Durante bastante tiempo nuestra defensa no ha tenido la intensidad requerida, pero cuando ha tocado hemos sido capaces de volver a sacarla. Creo que cualquiera de los dos equipos hubiese podido ganar. Nos ha tocado a nosotros por ADN y por darle un agradecimiento a la afición", indicó el técnico italiano al final del partido.

Aparte de Hezonja, Lyles acabó con 26 en el Madrid -donde descansaron Campazzo y Deck-, mientras que DeJulius (27), Kelan Martin (22) y Forrest (21) sobresalieron en el UCAM.

El Valencia Basket vuelve a caer por la mínima

Si el Madrid no pagó sus dos partidos europeos, aunque no le habrá gustado a Scariolo el exceso de esfuerzo de los suyos, el Valencia Basket sí lo hizo y viajará a Atenas con el mal sabor de una nueva derrota.

Sobre todo porque tenía el partido encarrilado y le puede costar la segunda posición en la clasificación, ya que el Barça se ha puesto a un solo triunfo. Retin Obasohan y sus 30 puntos dieron el triunfo al Baxi Manresa por 104-102 en lo que significó la tercera derrota por la minima del equipo taronja en la semana.

Pedro Martínez repartió minutos pensando en Europa, pero no le sirvió para ganar. "Tenemos que mejorar y aprender de lo sucedido, debemos defender mejor en los finales ajustados. (...) amos a Atenas con la mentalidad de poder ganar, no será nada fácil", indicaba el ex, precisamente, del equipo manresano.

El Surne Bilbao Basket sigue de fiesta

En el tercer encuentro de la matinal del domingo, el Bilbao Basket remontó al final (88-83) un duelo muy igualado ante el Coviran Granada que hunde más a los andaluces y permite a los bilbaínos alcanzar en la tabla a Unicaja, en la pelea por la octava plaza.

En una semana marcada por su nuevo título europeo (Copa FIBA Europa), los hombres de negro estuvieron comandados por Melwin Pantzar (17 puntos y 24 de valoración), que tomó las riendas del partido cuando peor pintaban las cosas para los de Ponsarnau.

Por Coviran destacaron Bozic (21 y 33), Albegovic (18 puntos y 5 rebotes) y ya completamente recuperado Valtonen (12).