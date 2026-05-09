Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 30 de la Liga Endesa de baloncesto

El Covirán Granada viaja a Zaragoza con la esperanza de lograr un triunfo que mantenga viva la llama de la permanencia en la máxima competición nacional

Toko Shengelia, disputando un partido de la Liga ACB con el Barça.IMAGO

Llega la 30ª jornada de la Liga ACB, una marcada de lleno por la celebración de la Final Four de la Basketball Champions League –Unicaja y La Laguna Tenerife pelearán por el premio de consolación– y por el playoff de la Euroliga, ya que Valencia Basket podría jugar contra Baskonia con juveniles y sub-23; y todo ello mientras el Covirán Granada luchará por la supervivencia en terreno del Casademont Zaragoza.

Lo cierto es que nos hemos acostumbrado a las jornadas 'mutiladas' en la competición doméstica. En esta ocasión entre sábado y domingo tendremos siete partidos, puesto que Unicaja adelantó el suyo ante Dreamland Gran Canaria (100-101) y La Laguna Tenerife no jugará hasta el miércoles 20 de mayo contra el Joventut.

Pese a todo, es una fecha con partidos interesantes, sobre todo en un sábado en el que tres equipos involucrados en la lucha por la permanencia como San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza y Covirán Granada. El conjunto nazarí podría quedar virtualmente descendido en caso de derrota.

Ya para el domingo queda el Real Madrid recibiendo al Río Breogán y el gran partido de la jornada, un Valencia Basket - Baskonia que puede verse afectado por el playoff de la Euroliga, ya que si no es aplazado los taronja jugarían con juveniles y jugadores sub23.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta ocasión será el duelo entre el Hiopos Lleida y el Surne Bilbao Basket.

Horario y dónde ver por TV la jornada 30 de la Liga Endesa

Sábado 9 de mayo de 2026

UCAM Murcia - Bàsquet Girona. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Barça - San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Casademont Zaragoza - Covirán Granada. El partido se puede ver a las 19:30 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y Vamos.

Domingo 10 de mayo de 2026

Hiopos Lleida - Surne Bilbao Basket. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y TV3.

MoraBanc Andorra - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Real Madrid - Río Breogán. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Valencia Basket - Baskonia. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Miércoles 20 de mayo de 2026

La Laguna Tenerife - Joventut. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

*El Unicaja Málaga - Dreamland Gran Canaria ya se ha disputado con resultado 100-101 por la celebración de la Final Four de la Basketball Champions League de la FIBA.