Badalona no perdona y se ceba con Unicaja y La Laguna Tenerife

Los costasoleños llegaban a la Final Four de la actual edición de la Basketball Champions League tras salir campeón en las dos anteriores

Badalona ha sido un muro infranqueable para Unicaja y La Laguna Tenerife. El AEK Atenas barrió de la a los andaluces (65-78) y buscará el próximo sábado su segundo título de la Champions League organizada por la FIBA contra el Rytas Vilnius, que en el primer partido de la Final Four ganó con claridad a La Laguna Tenerife (87-69).

La defensa y el acierto desde el perímetro del equipo griego penalizaron al campeón de las dos últimas ediciones de la 'Champions', que, sin acierto ni ideas en ataque, siempre fue a remolque de un rival que dominó el encuentro de principio a fin

El Unicaja jugará el partido por el tercer y cuarto puesto ante el conjunto canario, mientras que los griegos podrían volver a levantar el título como hicieran en el año 2018 en su propia casa. Cuestionado por lo visto sobre el parqué, el entrenador de los de la Costa del Sol, Ibon Navarro, señala que les ha faltado hacer una mejor lectura en momentos clave del encuentro para llegar a la recta final con opciones.

"Hemos fallado muchísimos tiros sencillos en ataque, y eso ha provocado que perdiéramos energía rápidamente. Sin embargo, a pesar de los problemas, nunca nos hemos ido del partido. A nivel defensivo hemos tenido buenos momentos y no nos hemos dejado llevar por los malos ataques, pero cuando el partido se ha roto no hemos hecho bien las cosas y ellos lo han aprovechado para hacernos daño", explica.

Los tinerfeños, golpeados por su falta de acierto

Los 21 puntos de Marcelinho Huertas no fueron suficiente para que La Laguna Tenerife tuviese verdaderas opciones frente al Rytas Vilnius. El conjunto tinerfeño echó de menos más acierto desde el perímetro (2 de 16 en triples) para plantar cara al equipo báltico, que se verá en la final con el AEK Atenas.

El bicampeón de la Liga de Campeones (2017 y 2022) no pudo hacer nada frente a los exteriores Jerrick Harding (29 puntos) y Speedy Smith (12), y el ala-pívot Gytis Masiulis (12), ya que quienes debían acompañar a Huertas no estuvieron a su mejor nivel. El brasileño estuvo demasiado solo. Patty Mills (7 puntos) apenas brilló, Aaron Doornekamp anotó únicamente dos puntos –ambos desde la línea de tiros libres en el último cuarto– y solo Fran Guerra (13 puntos y 6 rebotes) dio la talla en la pintura.

Txus Vidorreta y un estilo que no les da

En cuanto a la opinión del entrenador de los canarios, este entiende que simplemente no pudieron poner en práctica el baloncesto que habían desarrollado a lo largo de todo el torneo. "Llegamos aquí jugando un baloncesto que se puede hacer durante 14 partidos pero que no podemos hacer en la Final a Cuatro y produce mucha frustración. Sigo creyendo en los jugadores que nos traen hasta aquí. Lo importante es estar, y ellos siempre están, siempre estamos", sentencia.