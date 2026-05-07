Los Milwaukee Bucks fijan una fecha límite para resolver el futuro de Giannis Antetokounmpo

La franquicia de Wisconsin quiere evitar culebrones pasados y dejar decidida cuanto antes la hoja de ruta para que el nuevo entrenador, Taylor Jenkins, sepa a qué atenerse a la hora de dar forma a su proyecto

Hola o adiós. La puerta de Giannis Antetokounmpo está más abierta que nunca antes; tanto es así que en los Milwaukee Bucks hablan abiertamente de su posible salida del equipo, algo que esperar resolver con celeridad. Y no lo decimos nosotros, sino el copropietario de la franquicia, Jimmy Haslam.

Como parte de la rueda de prensa en la que se presentaba al nuevo entrenador de la organización, Taylor Jenkins, uno de los dueños de la organización de Wisconsin asegura que se han fijado el 23 de junio como fecha límite para resolver la creciente incertidumbre alrededor de la estrella griega.

"Creo que antes del draft es el momento idóneo, ¿verdad?, porque si Giannis juega en otro equipo, deberíamos obtener muchos activos. La relación con él es muy positiva. Se trata de una decisión importante. Y hay que acertar. Jon lo sabe, y Wes también", comenta Haslam, refiriéndose al general manager Jon Horst y al copropietario Wes Edens.

Nueva ruta con Giannis Antetokounmpo

En Milwaukee quiere atajar el problema de raíz. Si en cursos anteriores vivieron casi cada día entre constantes rumores de traspaso con The Greek Freak como protagonista, ahora se han propuesto ser ellos quienes lleven el volante, también empujados por la necesidad de que el nuevo técnico, Taylor Jenkins –firmado tras la retirada de Doc Rivers–, pueda dar forma a su proyecto en la mayor brevedad posible.

Hablando justo sobre este, Haslam asegura que uno de los mensajes que se le trasladaron en la primera entrevista que tuvieron es que es una opción muy real que Giannis pueda no estar presente al inicio de la temporada regular 2026-27.

"Fuimos directos con Taylor. Simplemente le dijimos: 'Mira, puede que esté o no con nosotros, así que no venga por eso, porque queremos ser sinceros con la gente'",explica.

The Greek Freak, entre el descanso y la incertidumbre

Con un solo año más de contrato, las dos únicas salidas con Antetokounmpo son la extensión o el traspaso. El jugador lo sabe, pero mientras llega el momento de decidir ha viajado a Grecia para concentrarse en su recuperación y en diversos proyectos empresariales.

Mientras el dos veces MVP de la NBA se relaja, los ojos sobre su siguiente paso en la NBA siguen puestos en franquicias como Golden State Warriors, Los Angeles Lakers o New York Knicks; estos últimos dependientes en gran manera de cómo cierren el actual curso, en cual van 2-0 arriba en la serie de segunda ronda de playoffs ante los Philadelphia 76ers.