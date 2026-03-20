Giannis Antetokounmpo rompe su relación con los Bucks

Según confirman desde la ESPN, ahora mismo no existe relación alguna y el último choque ha tenido lugar por la nueva lesión del griego

Aunque aún no es oficial, sí que es oficioso. Los Milwaukee Bucks no jugarán la postemporada por primera vez desde la llegada de Giannis Antetokounmpo. Con menos de un mes de competición de temporada regular por delante y apenas trece partidos por jugar, los de Wisconsin están a seis victorias y media del último equipo clasificado para el 'play-In', los Hornets, y a nueve del noveno del Este, los Sixers. Es como decir que ya están eliminados...

A esa situación se une la propia de Giannis Antetokounmpo, del que se habla mucho en las últimas semanas y, casi siempre, señalando la salida de la estrella griega del único equipo en el que ha militado en la Liga norteamericana.

La tensión entre las partes, según señalan varias fuentes, es máxima y Brian Windhorst de ESPN advierte que ahora mismo, la franquicia y su jugador estrella "no tienen ninguna relación". En este sentido, Windhorst añade que todo a ido a mal desde el pasado verano. Entonces, por primera vez, Antetokounmpo puso sobre la mesa de Bucks la posibilidad de ser traspasado y los de Milwaukee hicieron una apuesta arriesgada que, por ahora, les ha salido mal.

Los Bucks se deshicieron del contrato de Damian Lillard, que iba a pasar lesionado toda la temporada y que acabó volviendo a los Blazers, y con el margen adquirido se hicieron con Myles Turner, el pívot estrella de los subcampeones Indiana Pacers y al que convencieron para que saliera de Indianápolis con un contrato muy alto (4 años y 107 millones de dólares).

Los Bucks, contra las cuerdas con Antetokounmpo

El resultado es el que se está viendo. Los Bucks están viviendo un año desastroso, en el que se están viendo mermados por las diferentes lesiones de Giannis Antetokounmpo, la última de las cuales ha roto cualquier tipo de relación.

Con todo perdido, Giannis Antetokounmpo ha antepuesto recuperarse para poder estar en los últimos partidos de la temporada. El ala-pívot griego se ha perdido tres de los cuatro últimos partido y, por ahora, no tiene fecha de regreso. “Toda la temporada ha sido una completa decepción”, asegura un Windhorst que refleja en la encrucijada en la que se hallan los Milwaukee Bucks.

En las últimas horas se han dado varias reuniones en las que el dos veces MVP ha dejado claro que no va a jugar mientras exista riesgo de lesión, pero que quiere jugar de aquí a final de temporada. Mientras, los Bucks son partidarios de que no vuelva, dan la temporada por perdida y no quieren que una lesión de rodilla más grave pueda frustrar un traspaso que se da por hecho en el próximo verano. De hecho, cada vez aparecen más equipos con opciones y los analistas siguen montando a diario posibles encajes de Antetokounmpo en una u otra franquicia.

De momento, los Bucks han anunciado que su estrella está de baja, pero el desafío está en el aire. Que regrese o no en las tres próximas semanas dirá mucho de quien ha ganado el pulso.