Luka Doncic desata la fiebre amarilla y el pánico en la NBA

El genio esloveno firma 60 puntos en cancha de los Miami Heat para liderar la octava victoria consecutiva de unos Lakers imparables

Ocho partidos, dieciséis equipos, unos 140 jugadores... Lo que queráis, pero la noche NBA vuelve a tener un nombre propio que no entiende de comparaciones y que ha decidido extender la fiebre amarilla a lo largo y ancho del planeta. Sí, hablamos de un Luka Doncic que lleva tiempo convirtiendo cada una de sus apariciones sobre el parqué en un espectáculo y que, por supuesto, ha puesto en alerta máxima a todos sus rivales. Porque sí, los de oro y púrpura han pasado de ser una anécdota en el curso 2025-26 a convertirse en un protagonista que amenaza con llevarse el premio final.

No exageramos un pelo. En su visita a los Miami Heat el genio esloveno ha dado una nueva exhibición de leyenda al irse hasta los 60 puntos (18 de 30 en tiros de campo y 15 de 19 en tiros libres) para igualar la segunda mejor marca de su carrera, la que a su vez supone su récord con la camiseta de los Lakers.

Viéndole así, el miedo es palpable. Aunque la mayoría apuestas por Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs como grandes favoritos al anillo, la eclosión de Doncic en el mes de marzo está obligando a cambiar la lectura de una competición que ya le vio alcanzar las Finales como jugador de los Dallas Mavericks en 2024. Porque claro, es que cuando el esloveno se pone así no es cuestión de un día, sino que puede mantener tal nivel prácticamente hasta que le plazca.

San Antonio, por los pelos

Si los Lakers están disfrutando de lo lindo, uno de sus mayores rivales como son los San Antonio Spurs han sufrido de lo lindo para sacar adelante su partido de esta pasada madrugada. Victor Wembanyama se ha ido hasta los 34 puntos y 12 rebotes, pero solo les ha servido para ganar de un punto a Phoenix Suns.

Los triunfos de ambos hacen que los de Texas tengan ya casi asegurada la segunda plaza de la Conferencia Oeste, mientras que los californianos dan un paso de gigante para blindar el tercer lugar al disfrutar ahora de dos partidos de renta con los Minnesota Timberwolves.

Resultados de la noche en la NBA

Charlotte Hornets 130 - 111 Orlando Magic

Washington Wizards 95 - 117 Detroit Pistons

Miami Heat 126 - 134 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 110 - 115 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 105 - 99 LA Clippers

San Antonio Spurs 101 - 100 Phoenix Suns

Utah Jazz 128 - 96 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 118 - 139 Philadelphia 76ers