Luka Doncic obliga a Kevin Durant a pedir perdón y amenaza con hacer lo mismo a Victor Wembanyama

El jugador esloveno lidera a los Lakers en cancha de los Houston Rockets para sumar el sexto triunfo consecutivo y asentarles en la tercera plaza de la Conferencia Oeste

La NBA muchas veces se mueve por tendencias y en el presente no podemos dejar de destacar la que llevan unos Lakers que acumulan hasta seis victorias consecutivas de la mano de un genial Luka Doncic. Suena realmente bien para ellos, pero la cuestión es que hay otros como los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama que no es que le anden a la zaga, sino que llevan es ese escenario de excelencia meses y meses. ¿Les pagará el esloveno con la misma moneda que a Kevin Durant?

Da gusto ver jugar así a los Lakers y a Luka Doncic. Si alguien dudaba de que esta suma podía suponer un enorme paso al frente desde ya, ahora debe estar alucinando con las seis victorias seguidas de los californianos, cuatro de ellas ante equipos del top-10 de la Liga (New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets y Houston Rockets). Y hay más, ya que en ese periodo son la mejor defensa del campeonato al permitir únicamente 105,7 puntos por cada 100 posesiones.

En cuanto a lo más reciente, lo vivido en Texas ante los Rockets, los de oro y púrpura se mostraron dominantes y determinados para vencer por 92-100 mientras su súper estrella eslovena se iba hasta los 36 puntos. Sí, intentaron pararle de todas las formas posibles, pero simplemente no pudieron.

Mientras en Houston es Kevin Durant quien alza la voz para pedir perdón –solo 2 de sus 18 puntos llegaron en la segunda mitad–, por Los Ángeles se ha disparado la ilusión. Doncic les ha mostrado el camino hacia la victoria, hacia ser un rival durísimo de cara a playoffs, situación que además llega aderezada con una enfermería vacía que les permite crecer como conjunto. ¡Ojo con estos Lakers! Se han convertido en una amenaza para cualquiera, incluido Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama no se queda atrás

Cuando el astro francés llegó a la NBA ya se suponía que su impacto iba a ser tremendo. Por altura, agilidad, rango de tiro... No le faltaba nada para dominar entre los mejores del planeta y así está siendo. Porque es cierto que los Lakers han hecho clic, pero los Spurs llevan tiempo en esa línea, tal y como han demostrado esta noche frente a los Clippers.

Si bien la ausencia de Kawhi Leonard les ha ayudado, no es menos cierto que San Antonio vive cada madrugada en un ejercicio de superioridad. En esta ocasión, doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes del galo para tener prácticamente asegurada la segunda plaza de la Conferencia Oeste.

Resultados de la noche en la NBA

Atlanta Hawks 124-112 Orlando Magic

Washington Wizards 117 – 125 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 95 – 114 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 120 – 112 Phoenix Suns

Chicago Bulls 132 – 107 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 129 – 111 Dallas Mavericks

Houston Rockets 92 – 100 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 115 – 119 San Antonio Spurs