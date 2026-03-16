El ofertón que preparan los Lakers, que significaría el adiós de LeBron James

El equipo angelino podría cambiar a su jugador franquicia por otro referente que está en la propia plantilla, y al que elevaría al nivel de estrella con el octavo sueldo de la NBA

Tras unas semanas muy duras, en las que las lesiones y una persistente mala racha pusieron en el punto de mira a Los Angeles Lakers, los buenos resultados de las últimas semanas han calmado los ánimos y el equipo angelino vuelve a aparecer como candidato a pelear por la tercera plaza en el Oeste, una posición por la que peleará la próxima madrugada ante los Houston Rockets.

Durante ese tiempo se habló de una posible mala relación entre LeBron y Doncic, del esloveno con su entrenador, JJ Redick, de que Austin Reaves podía salir, al igual que otros... De todo eso, de lo único que se sigue hablando ahora mismo es del futuro del 'hombre récord' de la NBA, un LeBron James que acaba contrato y cuyo futuro no se conocerá hasta final de temporada.

Los Lakers le abrieron la puerta a su continuidad. Los Cleveland Cavaliers siguen valorando su regreso. El propio jugador no ha dejado claro ni siquiera si se va a retirar... Sin embargo, hay un dato que sí apunta a su salida y que señala directamente a otro jugador: Austin Reaves.

Todo viene por una información publicada por Lakers Daily en la que asegura que los Lakers van a tirar la casa por la ventana para atar a uno de sus mejores hombres, un Austin Reaves al que elevarían al nivel de estrella, como Luka Doncic.

Los Lakers situarían a Reaves como el segundo mejor pagado

Según esta información, el contrato que le van a ofrecer al escolta cuando se abra la agencia libre será de 240 millones de dólares distribuidos por cinco temporadas. De confirmarse, situaría a Reaves como el octavo jugador mejor pagado de la NBA, muy cerca de los 155 millones por tres años por los que renovó Luka Doncic y por encima de otras estrellas históricas de la franquicia como Kobe Bryant, Magic Johnson o Shaquille O'Neal, que nunca alcanzaron esas cifras.

Austin Reaves, que rechazó la oferta de ampliación de contrato que le llegó la pasada temporada y que, en la siguiente, tiene la opción de jugador ha demostrado este año lo importante que puede ser en el equipo, hasta el punto de ganar partidos cuando, a principios de temporada, estaban lesionados Luka Doncic y LeBron James.

El de Newark, Arkansas, promedia en esta temporada 23,7 puntos, 4,8 rebotes y 5,5 asistencias, con un porcentaje de acierto cercano al 50% en tiros de campo y del 37,5% en triples; unas cifras que mejoran lo que aportó en años anteriores y que, con sólo 27 años, aún no han alcanzado su tope en la mejor Liga del mundo.

Un contrato de ese tipo cerraría las puertas a LeBron James, al menos, con un buen salario y acercaría su adiós, a los Lakers, o a la NBA.