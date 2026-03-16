La rodilla de Santi Aldama no responde y Memphis anuncia un nuevo tratamiento

El jugador español no juega desde el 5 de febrero y, salvo sorpresa mayúscula, estará apartado de las canchas hasta el inicio del curso 2026-27 al pasar por el quirófano

El cierre de temporada de Santi Aldama está muy lejos del brillo inicial. Si en los albores del curso todo eran halagos e ilusión al verle dando un gran rendimiento en los Memphis Grizzlies, todo se empezó a complicar con la aparición de una lesión en la rodilla derecha que, a la postre, parece haber puesto punto y final a su participación en la campaña 2025-26.

Según ha anunciado la franquicia de Tennessee, el jugador español tendrá que pasar finalmente por el quirófano para ser sometido a una artroscopia en la rodilla, paso inicial de un tratamiento que será completado con una "inyección ortobiológica con el objetivo de reducir las molestias que arrastra en el compartimento troclear de la rodilla", subraya el equipo en su comunicado.

Lo cierto es que no es una sorpresa ver a Aldama poniendo fin a su temporada. El ala-pívot canario no juega desde el 5 de febrero, día en el que saltó a la cancha para enfrentarse a los Sacramento Kings y firmar 12 puntos y 6 rebotes en 24 minutos. Para ese momento ya llevaba tiempo peleando con molestias en la mencionada articulación y se vio obligado a parar.

Entonces el plan no era dar por concluido el curso, sino que a través de un tratamiento conservador se lograse eliminar el dolor en la zona y poner fin a las molestias. No pudo ser y ahora se opta por una operación que debe ser la solución definitiva. Por cierto, los Grizzlies señalan que no hablarán del posible regreso de su jugador hasta que el proceso esté concluido, aunque parece seguro que no reaparecerá en la presente campaña.

Santi Aldama y un final de campaña sin aspiraciones

Si Memphis ha mandado a Santi Aldama al quirófano es en parte porque el equipo no se está jugando absolutamente nada. A 16 partidos del final los Grizzlies no tienen opción alguna de estar en los playoffs, ya que on undécimos y se encuentran a nueve partidos de los Portland Trail Blazers, equipo que marca la frontera con el play-in al ser décimo. No es una sorpresa que estén en tierra de nadie, ya que hace tiempo que pulsaron el botón de la reconstrucción a la espera de saber qué pasará con Ja Morant.

En lo que concierne a su rendimiento individual, Aldama ha completado la mejor campaña de su carrera al irse a un promedio de 14 puntos, 6,7 rebotes y 2,9 asistencias en 27,9 minutos, máximos de su etapa en la NBA.