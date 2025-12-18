Santi Aldama se gana los galones en la NBA e impacta en el crecimiento de los Grizzlies

Nuevo triunfo de mérito del equipo de Memphis pese a la ausencia de Ja Morant ante unos Wolves que esta vez sí lamentaron la ausencia de Anthony Edwards

Santi Aldama fue protagonista en el día después de la final copera en la NBA en un importante triunfo de los Grizzlies en casa de los Timberwolves que les permite seguir subiendo posiciones en la clasificación pese a las importantes bajas de Ja Morant y Zach Edey.

El equipo de Tuomas Iisalo venció por 110-116 a unos Wolves que esta vez si echaron en falta la ausencia de Anthony Edwards, pero que están liderados por Julius Randle y que compensan esta ausencia con un juego coral que, en este caso, hizo que los cinco titulares y el sexto hombre, Naz Reid, acabaran en dobles figuras.

No les sirvió para ganar a unos Grizzlies en los que, ese a no ser el mejor día en el tiro, Aldama es el pegamento y el que más minutos mantiene Iisalo en pista. El canario acabó con 8 puntos (4 de 8 en tiros), a los que sumó 11 rebotes y 3 asistencias.

Junto a él, un Jaren Jackson Jr. (28 puntos y 12 rebotes) que asume la responsabilidad anotadora cuando falta Morant o un Jock Landale, con 20 puntos y 10 reb otes, y un 4 de 9 en triples. Además de otros tres hombres en dobles figuras.

Un gran tercer cuarto del equipo de Tennessee fue decisivo en un encuentro de lleno de altibajos y que estuvo muy igualado en todo momento. El triunfo de los Memphis les permite equilibrar su balance (13-14) y asentarse, por ahora, en zona de 'play-in'.

Los Chicago Bulls renacen a costa de los Cleveland Cavaliers

Sólo se jugó otro partido en esta jornada de 'resaca copera' y, en éste, los Chicago Bulls superaron por 127-111 a los Cleveland Cavaliers pese a los 32 puntos de Donovan Mitchell. Liderados por un Josh Giddey que logró un triple doble (23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias), los Bulls ganaron su segundo partido de los diez últimos que han disputado y cortaron la mala racha que les acompaña.

Ese bajón les ha hecho descender en una clasificación que llegaron a liderar en el Este después de un gran arranque de temporada. A Giddey le acompañaron en la producción un Coby White que anotó 25 puntos y los 20 puntos de Nikola Vucevic. Mientras, en los Cavaliers, aparte de Mitchell, destacaron Jaylon Tyson con 21 puntos y Darius Garland, con 15.

El partido estuvo equilibrado en un primer cuarto que se llevaron los Cavaliers por 33-34, pero a partir de ahí el control fue totalmente de unos Bulls que, poco a poco, se fueron escapando en el marcador para acabar ganado plácidamente.