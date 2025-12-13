Santi Aldama da la cara ante el regreso de Ja Morant

El ala-pívot canario fue el mejor de su equipo, pero los Grizzlies perdieron ante los Jazz; derrota de los Nets de Jordi Fernández en Dallas tras unos nefastos tres últimos minutos

La importante lesión que Zach Edey representa para los Memphis Grizzlies devolvió la titularidad a Santi Aldama en la franquicia de Tennessee en una jornada que llega tras el parón de cinco días para los de Iisalo provocado por la Copa NBA y en la que sumaron una dolorosa derrota (126-130) ante los Utah Jazz.

Dolorosa por ser en casa, por ser los Jazz un rival directo para entrar en 'play-in', por llegar de forma ajustada y en un partido que tuvieron controlado hasta el descanso, pero también por haber caído en el regreso de Ja Morant casi un mes después de su lesión. El base de los Grizzlies anotó 21 puntos en los 25 minutos que estuvo en pista y demostró estar recuperado para la causa. Eso pese a fallar un triple en la última jugada que habría permitido el empate y la prórroga.

No fue el máximo encestador de su equipo, ya que ese privilegio correspondió a Santi Aldama. El ala-pívot canario aprovechó su titularidad para acabar con 22 puntos, con un 8 de 15 en tiros de campo y un magnífico 4 de 8 desde más allá del arco, a los que añadió 7 rebotes y 2 asistencias. A ellos les ayudó un Cam Spencer que notó 20 puntos gracias a un inmaculado 6 de 6 de en triples.

Todo ello no fue suficiente, en parte, porque en los Jazz, su escolta Keyonte George cuajó el mejor partido anotador de su carrera y acabó con 39 puntos. O porque la 'unidad B' funcionó en el equipo mormón gracias a los 20 puntos y 8 rebotes de Kevin Love. La actuación del veterano ala-pívot californiano fue clave para equilibrar el partido cuando los Grizzlies se fueron de doce puntos.

Los Nets de Jordi Fernández se ahogan en la orilla

Tampoco tuvo fortuna el otro español presente en la madrugada del viernes al sábado. Jordi Fernández sufrió el buen partido de la dupla Cooper Flagg-Anthony Davis para los Dallas Mavericks y cayó en territorio texano por 119-111.

Entre ambos sumaron casi la mitad (46 puntos) de los puntos de su equipo y el ex de los Lakers dominó la pintura. Cooper Flagg acabó con 22 puntos, 8 asistencias y un 10 de 16 en el tiro, mientras que Davis aportó 24 puntos y 14 rebotes.

Michael Porter Jr., en un gran estado de forma y claro líder de los Nets en los últimos partidos, acabó con 34 puntos y 6 de 10 en triples, y permitió a su equipo estar en el encuentro en todo momento. El conjunto que adiestra el técnico catalán no le perdió la cara a un encuentro que cambió de dominador en 23 ocasiones hasta que, al final, los Mavericks lo decantaron a su favor con un parcial de 9-1 en los tres últimos minutos, a los que se habían llegaron con empate a 110.