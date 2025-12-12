Una tercera vía para fichar a Giannis Antetokounmpo

A los Knicks y los Bulls, desvelados estos últimos por Shams Charania, podría unirse unos Miami Heat a los que no hace ascos el ala-pívot griego

Los Milwaukee Bucks han dejado muy claro a los que han llamado a su puerta que no van a escuchar ofertas a mitad de temporada por Giannis Antetokounmpo. Y el propio pívot griego, pese a la reunión con la cúpula de la franquicia que desveló Shams Charania, ha dejado caer que su única prioridad es recuperarse de la lesión que le tiene apartado desde hace días de las pistas. Sin embargo, su nombre no deja de estar en la mesa de los ejecutivos de la NBA y sigue siendo protagonista entre los analistas de la mejor Liga norteamericana.

Desde un principio, los Knicks aparecían como los claros favoritos para entablar conversaciones con los Bucks, dado que fueron los principales interesados durante el periodo veraniego, cuando por primera vez se abrió la posibilidad de que el internacional heleno dejara a su actual equipo. Y, a ellos, se unieron los Chicago Bulls después de que Shams Charania indicara que los Knicks no sean los únicos con los que los Bucks entablarían "relaciones comerciales" en caso de salida.

Pero ha aparecido una tercera vía que también entraría en la ecuación. Según advierte Howard Beck, de The Ringer, el ala-pívot griego vería con buenos ojos la posibilidad de llegar a los Miami Heat, una franquicia potente y que lleva tiempo buscando una estrella para volver a pelear por el anillo. Jimmy Butler les llevó a una final, pero ya tampoco está y hay pocas opciones en el mercado ahora mismo entre los mejores jugadores del campeonato.

Giannis Antetokounmpo no será una pieza fácil de encajar en cualquier caso. El jugador griego gana 54,1 millones de dólares esta temporada y tiene una opción de jugador de 62,8 millones de dólares para la temporada 2027-28, la última de contrato con los Bucks. En total, casi 180 millones que encajar en la cuenta de resultados. Sin embargo, estas tres franquicias tiene jugadores para intercambiar y futuras rondas para facilitar la reconstrucción de los Bucks.

La franquicia de Wisconsin ha hecho público que no va a mover un dedo si Antetokounmpo no solicita formalmente su traspaso, algo que no ha sucedido a día de hoy. Mientras no se dé ese paso decisivo, no hay nada más de lo que hablar, no habrá negociación ninguna. Y, a día de hoy, pese a que los Bucks están luchando por entrar en puestos de 'play-in', no tiene intención de darla. Lo que ocurra de aquí en adelante si se confirma otro año decepcionante en Milwaukee ya será otra cosa muy diferente. 'Anteto' avisó que quiere pelear por el anillo. Eso nunca lo ha ocultado. Y que si en su actual casa no tiene esa opción, se buscará otra.