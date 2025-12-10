El agente de LeBron James deja claras las opciones de que se concrete su fichaje por los Knicks y da un duro palo a los Lakers

Rich Paul deja claro que el jugador no se va a mover antes de final de temporada, aunque no cree que pueda hacer mucho en este equipo

Los 29 puntos sumados este domingo por LeBron James son su mejor marca desde que reapareciera hace veinte días en los Lakers después de haberse perdido el arranque de la temporada por una ciática que le ha hecho, después, parar de nuevo y perderse algún encuentro.

En total, la estrella angelina lleva siete encuentros esta temporada y en sólo tres de ellos ha pasado de los 15 puntos, ocupando un rol secundario y dejando el protagonismo anotador a Luka Doncic y a Austin Reaves. Eso ha hecho que se hayan desatado algunos rumores sobre una posible salida antes de que en junio finalice su contrato con los Lakers.

Su agente, Rich Paul, ha analizado la situación del jugador de los Lakers y ha hablado sobre la actualidad del equipo californiano, sus opciones de ganar, como pedía este verano, el título de la NBA o la posibilidad de que LeBron abandone la entidad angelina antes de que acabe esta campaña.

Los Lakers, "fáciles de defender en play offs"

En este sentido, Paul cree que, con los movimientos que los Lakers han hecho este verano han mejorado, pero no lo suficiente como para ser aspirantes al anillo de campeones. Personalmente, no creo que los Lakers sean lo suficientemente buenos ahora mismo. Por lo menos ahora. No creo que tengan lo necesario para llegar a la final de la Conferencia Oeste. Su estilo de juego va a ser muy fácil de defender una vez lleguen los play offs. No creo que realmente tengan lo suficiente para competir desde esa perspectiva en este momento", afirmaba el 'superagente' en el podcast 'Game Over' de Max Kellerman.

Para Rich Paul, el equipo que adiestra JJ Redick tiene muchas carencias que le impedirían poder competir con otros equipos más compensados. “Al llegar a los play offs, como vimos el año pasado, se enfrentaron a problemas de físico y altura. Tuvieron dificultades. Si lo analizamos ahora, físico, altura, tiro, velocidad... ¿Pueden los Lakers jugar rápido? No lo creo. Ese estilo de juego será muy fácil de defender cuando lleguen a los play offs”, reitera Paul, que no cree que con la llegada de Ayton y Smart, los principales nombres que se han incorporado a los Lakers en la temporada baja, vaya a ser suficiente.

Sobre la posibilidad de que LeBron James deje la entidad, ya que "depende de él si quiere que le traspasen", Paul e smuy claro. "No. ¿Adónde se va a ir? ¿Acaso LeBron hará mejores a los Knicks? Sí, claro que sí, pero es que los otros 29 equipos de la liga te dirían exactamente lo mismo", señaló el agente, cerrando por completo la puerta a esa salida.