LeBron James recuerda quién es El Rey

En la que puede ser su última temporada en la NBA, LeBron James subraya su condición como uno de los mejores de la historia brillando en Philadelphia

"Ha sido vintage Bron". Con esa frase define Luka Doncic lo que se ha visto esta pasada madrugada NBA en Philadelphia. Tras las críticas a su juego, llegando a escucharse "ya no puede moverse" o "está mayor", LeBron James ha tenido a bien recordar a todos quién es El Rey con una soberbia actuación en la Ciudad del Amor Fraterno, una en la que además ha cerrado el choque con un gran último cuarto.

Para ser exactos han sido 29 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias 1 robo y 1 tapón, números que hacen justicia a su carrera de auténtica película y que dejan claro que si esta es su última campaña en la NBA se irá como llegó, siendo uno de los mejores sobre el parqué.

En lo que concierne al desarrollo del partido, los Sixers comenzaron mejor y gracias a ello se colocaron hasta 10 puntos arriba en las postrimerías del segundo cuarto. Parecían haber encontrado el camino para ganar a los de oro y púrpura –anoche de blanco–, pero todo cambió en una segunda mitad en la que el dominio de los californianos les llevó a remontar y vencer por 108-112.

Si bien la recta final de LeBron fue determinante, por el camino no se puede quedar el triple-doble que firmó Luka Doncic. El genio esloveno se fue a los 31 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias para subrayar que su candidatura a MVP es más que seria; eso sí, en estos momentos suena complicado arrebatar el premio a un Shai Gilgeous-Alexander que tiene a los Oklahoma City Thunder con un balance de 23-1...

Warriors, a falta de Curry, victorias

Cuando peor pintaban las cosas con Stephen Curry lesionado, seis derrotas en ocho partidos y visitas por delante a Cleveland y Chicago, Golden State Warriors ha sacado su mejor versión a base de defensa para ganar sendos partidos a Cavaliers y Bulls, dejando en ambos casos a su rival por debajo de los 100 puntos.

Respecto a las actuaciones individuales, el más destacado fue Brandin Podziemnski con 21 puntos desde el banquillo a los que añadió 7 rebotes y 6 asistencias. También tuvo una buena hija estadística Jimmy Butler con 19 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 2 robos. El siguiente compromiso, en casa ante Minnesota Timberwolves.

Resultados de la noche en la NBA

New York Knicks 106-100 Orlando Magic

Toronto Raptors 113-121 Boston Celtics

Charlotte Hornets 106-115 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 119-96 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 91-123 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 108-112 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 101-131 Oklahoma City Thunder