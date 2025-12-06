Hugo González se estrena a lo grande en el 'Clásico' Celtics-Lakers

El ex del Real Madrid no tuvo los minutos de la noche anterior, pero sí sumó cuatro puntos ante los Lakers, mal partido de Aldama en la victoria de los Grizzlies ante los Clippers, en la que dejó un gran mate para la galería

Sin el protagonismo en minutos y puntos de la noche anterior ante los Washington Wizards, en la que Hugo González logró su tope anotador (14 puntos) en la NBA, el ex del Real Madrid se doctoró en el 'Clásico' de esta Liga, un Celtics-Lakers que se decantó claramente (126-105) para los primeros por, entre otras cosas, las grandes ausencias en los californianos.

Sin Doncic, LeBron o Smart, los Lakers colapsaron y se vinieron abajo desde el primer cuarto, que ya perdieron de 22 puntos. Sólo Reaves mantuvo el tipo, pero en los Celtics estaba un Jaylen Brown que había descansado la noche anterior y al que no pudieron parar.

Esa ausencia fue uno de los motivos por los que Hugo González acumuló tantos minutos y puntos ante los Wizards, aunque ya venía de jugar mucho el partido anterior. Frente a los Lakers, el español volvió a sus 'habituales' 8 minutos en pista, pero al menos demostró que ha cogido más confianza y que le dejan tirar más. Anotó los dos tiros que intentó, a los que añadió dos rebotes y una falta provocada, aunque estuvo más impreciso que en anteriores ocasiones con varias pérdidas.

Si Hugo González debutaba en el duelo más histórico de la Liga norteamericana, también los hacía en los Lakers Bronny James, que no jugó ninguno de estos duelos en su primer año en la NBA. El hijo de LeBron James, que se perdió el partido por su ciática, anotó dos de los tres tiros de campo que intentó, a los que sumó una asistencia en su debut en el Garden.

Con todo su quinteto titular con dobles figuras, los de Massachusetts llegaron a tener 29 puntos antes del descanso y ni siquiera se pusieron nerviosos con la reacción Laker en el tercer cuarto. Las diferencias siempre estuvieron a una distancia asumible.

Santi Aldama aporta en el triunfo de los Grizzlies

También ganó el otro protagonista español que disputó la jornada, aunque como en el partido anterior, Santi Aldama estuvo muy por debajo de lo que viene promediando esta temporada.

Los Memphis Grizzlies sumaron, ante Los Angeles Clippers, un nuevo triunfo (107-98) sin Ja Morant, al que no parecen echar de menos, y esta vez tuvieron como líder a un Cedric Coward que se fue a los 23 puntos y 13 rebotes en 28 minutos.

Tres minutos menos jugó Santi Aldama, que al contrario que su compañero, estuvo mal en el tiro, aunque al menos pudo aportar intimidación en la zona y rebotes. El ala-pívot canario se quedó en 7 puntos, con una mala serie de 3 de 9 en tiros de campo y ninguno triple anotado de los tres que intentó. Con seis rebotes, todos defensivos, y cuatro asistencias.

También dejó un espectacular mate que su equipo promocionó entre los 'highlights' de la noche. Y el +7 con él en pista demostró que estuvo en los minutos importantes, en los que su equipo asentó la victoria ante unos depresivos Clippers. Tras un mal inicio de temporada, las últimas victorias han equilibrado el balance de unos Grizzlies que están en zona de 'play-in' con un balance de 10 victorias y 13 derrotas.