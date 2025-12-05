LeBron James pone fin a su histórica racha a lo campeón

El Rey se quedó por debajo de los dobles dígitos en anotación por primera vez desde 2007, pero dio la asistencia de la victoria en Toronto

Mucho se ha hablado siempre de cuánto importan a LeBron James sus récords personales. El ganador de cuatro anillos lleva años y años rompiendo registros y ahora, en el ocaso de su carrera, aún hay quien a veces le critica por según esos 'entendidos' anteponer su legado al bien del equipo. Pues bien, anoche tal teoría saltó por los aires.

Si en el anterior choque ya se vio a un Rey algo más apagado que de costumbre, en cancha de los Toronto Raptors la situación viró a cierta desesperación, ya que la defensa de los canadienses le puso en jaque en muchas ocasiones. Eso hizo que la eficacia ofensiva de LeBron cayese hasta un 4 de 17 en tiros de campo para 8 puntos cuando quedaba una sola posesión. A falta de escasos segundos, y con el marcador empatado a 120, el balón llegó a manos de James, que podía buscar la gloria personal no solo por dar el triunfo a los Lakers, sino por mantener viva una racha de 19 temporadas con partidos de al menos 10 puntos. ¿Qué hizo? Asistir para ganar el partido.

Así es. Después de 6.909 días, después de 1.297 partidos, después de 19 temporadas, cuatro anillos y sendos MVPs, la mayor racha de la historia tocaba a su fin porque LeBron prefería ganar, demostrando así el gran campeón que es, antes de jugársela en busca de mantener viva una marca que comenzó el más que lejano 5 de enero de 2007. He aquí la jugada.

"Es simplemente jugar de la manera correcta. Así fue cómo me enseñaron este juego. He hecho eso toda mi carrera". De este modo se expresa El Rey tras su asistencia a Rui Hachimura para que clavase un triple sobre la bocina que acabó dando la victoria a los de oro y púrpura.

Boston saca el rodillo

Pese a no contar con Jaylen Brown, los Celtics pasaron anoche por la capital de Estados Unidos como un auténtico ciclón, uno que se mide por un 'absurdo' marcador de 101-146... Con hasta 20 triples anotados, los verdes no tuvieron piedad de su rival con 30 puntos de Derrick White y hasta 14 del español Hugo González, quien realizó el mejor partido de su año de novato en la Liga.

Resultados de la noche en la NBA

Philadelphia 76ers 99-98 Golden State Warriors

Washington Wizards 101-146 Boston Celtics

Brooklyn Nets 110-123 Utah Jazz

Toronto Raptors 120-123 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 116-125 Minnesota Timberwolves