Dillon Brooks no se corta con LeBron: "Le gusta la gente que le hace reverencias"

El alero de Phoenix Suns vivió un nuevo capítulo de su particular lucha con el El Rey la última madrugada en cancha de los Lakers

LeBron James parece por momentos un hombre de hielo, pero la realidad es que también se le puede sacar de sus casillas, sobre todo si se planta ante él uno de los jugadores que más hace por desestabilizarle como es Dillon Brooks. Pues bien, justo eso paso anoche en el Crypto.com, donde los Lakers fueron incapaces de vencer a la organización de Arizona ante el partidazo que se sacó de la manga el mencionado Brooks.

Así es. Lejos de firmar una actuación propia de un especialista defensivo –es mucho más que eso–, Brooks se fue hasta los 33 puntos para ser el máximo anotador de los suyos y dejar sin efecto los 38 de Luka Doncic. Mientras, LeBron no podía pasar de los 10 tantos para dejar claro que aún está lejos de su mejor momento físico. Pues bien, concluida la contienda el jugador de los Suns dedicó unas palabras al ganador de cuatro anillos, haciendo referencia a la relación entre ambos.

"Le gusta la gente que le hace reverencias. Yo no me inclino ante él; así que eso lo atrae o lo irrita; una cosa o la otra", comenta tras ser capaz de descentrar a James en un partido que terminó con una racha de siete triunfos consecutivos por parte de los angelinos.

Además de comentar lo mucho que le motiva enfrentarse a LeBron, Brooks tampoco esconde que pisar el parqué de oro y purpura le da un aire diferente a los partidos; es más, señala que le da un extra de energía para brillar en la cancha.

"Me encanta jugar en este pabellón. Me muestran mucho 'cariño' y yo les devuelvo el favor. Soy un competidor, tío. No me gustan las sonrisas, las risas y todo eso, así que simplemente les hago saber que estoy aquí. Y sigo creciendo", sentencia.

Unos Phoenix Suns lanzados

Lejos de estar viviendo una campaña dura tras el adiós de Kevin Durant, los de Arizona han sabido reconvertirse sobre la marcha para ser el equipo revelación de la Conferencia Oeste. Para ser exactos tienen actualmente un balance de 13-9 que les sitúa en la séptima plaza de su conferencia.

Pese a que pinta bien la temporada para ellos, no todo son son alegrías, ya que justo jugando contra los Lakers perdieron por lesión a Devin Booker por un problema en la ingle. Está por ver cuánto tiempo estará de baja el escolta y cómo les afecta en su rendimiento.