Boston manda un mensaje a los Knicks y Oklahoma sigue a lo suyo

Noche para certificar tendencias en la NBA y para que los Warriors tengan claro que su récord de 2016 puede saltar por los aires a no mucho tardar

¡Cómo están los Boston Celtics! Si muchos les daban por descartados para todo una vez se conoció la lesión de Jayson Tatum, estos se han rebelado para dejar claro que el orgullo verde no se negocia, algo que ha quedado certificado esta pasada madrugada derrotando a los Knicks por 123-117. Y quienes tampoco frenan son unos Oklahoma City Thunder que van ya por 21-1... ¡Vamos al lío!

Lo que están haciendo los Celtics era esperable en deseo, pero no tanto en la práctica. Lejos de tomarse el curso 2025-26 como uno de transición, han apretado los dientes cuando peor estaban las cosas y en el presente ostentan un balance de 12-9 que le deja a las puertas de los playoffs en la Conferencia Este.

El triunfo ante New York, uno de los favoritos al anillo, supone el séptimo en los últimos nueve compromisos de Boston, marcando así una tendencia al alza en la que mucho tiene que ver el tesón y talento de un Jaylen Brown que anoche se fue hasta los 42 puntos con un 16 de 24 en tiros de campo, anotación a la que añadió 4 rebotes y 4 asistencias. Así valora la victoria contra sus clásicos rivales.

"Es una gran victoria para nosotros. Fue una gran victoria. Apuesto a que podemos conseguir más como esta. Obviamente, siendo un equipo que te eliminó en los playoffs, es aún más dulce devolvérsela. Pero es solo un partido. Ahora simplemente tenemos que concentrarnos en el siguiente. Eso es lo más importante", subraya.

Los Thunder de Shai, un rodillo

Lejos de perder el hambre tras proclamarse campeones hace unos meses, Oklahoma City Thunder va camino de hacer historia al superar los 73 triunfos que lograron los Golden State Warriors en 2026, justo el rival al que derrotaron esta pasada madrugada por 112-124.

Como ya es casi tradición, Shai Gilgeous-Alexander fue el mejor de los suyos al irse hasta los 38 puntos; eso sí, no estuvo solo, ya que Jalen Williams aportó 22 tantos y Chet Holmgren otros 21.

Resultados de la noche en la NBA

Philadelphia 121-102 Washington Wizards

Toronto Raptors 121-118 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 123-117 New York Knicks

New Orleans Pelicans 142-149 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 126-119 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 112-124 Oklahoma City Thunder